Tužilaštvo BiH odustalo od istrage protiv Darka Ćuluma

Nedžida Sprečaković
Darko Ćulum se vraća u SIPA-u nakon četiri mjeseca
Foto: Detektor

Tužilaštvo BiH neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darka Ćuluma, koji je prošle godine napustio ovu instituciju tokom političke krize u Bosni i Hercegovini, a nekoliko mjeseci kasnije vratio se na direktorsku poziciju.

Krivičnu prijavu protiv Ćuluma podnijeli su državni parlamentarci Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, smatrajući da je njegov odlazak iz SIPA-e bio povezan s političkim odlukama vlasti Republike Srpske.

Ćulum je u martu 2025. godine zatražio razrješenje s funkcije direktora SIPA-e, nakon čega je prešao u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na čelo državne policijske agencije vratio se u julu iste godine.

Prema informacijama koje prenose mediji Tužilaštvo BiH je tokom provjera saslušalo više službenika SIPA-e i analiziralo dokumentaciju, nakon čega je zaključeno da nema osnova sumnje da je Ćulum počinio prijavljena krivična djela.

Provjeravani su i navodi o eventualnom ometanju provođenja naredbe za hapšenje Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića. Prema iskazima saslušanih svjedoka, nije utvrđeno da je Ćulum sprečavao postupanje nadležnih službenika.
Tužilaštvo BiH je zaključilo da prikupljeni dokazi ne potvrđuju sumnje iz krivične prijave, zbog čega istraga protiv Ćuluma neće biti pokrenuta.

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