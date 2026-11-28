Pomoć radnicima u FBiH u iznosu do 300 KM mjesečno poslodavci mogu isplaćivati i za posljednja dva mjeseca ove godine, na osnovu važeće uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Riječ je o neoporezivoj novčanoj pomoći koja je uvedena s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova života i povećanja primanja zaposlenih.

Vlada FBiH je 28. jula donijela izmjene uredbe kojima je mogućnost ovih isplata produžena do kraja 2026. godine.

Pomoć radnicima u FBiH nije obavezna

Poslodavci mogu radnicima isplatiti do 300 KM mjesečno bez obračunavanja poreza na dohodak i doprinosa za obavezno osiguranje.

Međutim, uredba ne propisuje obaveznu isplatu pomoći. Poslodavci samostalno odlučuju hoće li radnicima isplatiti maksimalnih 300 KM, manji iznos ili neće izvršiti isplatu.

Pravo na ovu vrstu pomoći mogu ostvariti osobe koje imaju zasnovan radni odnos kod poslodavca, u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

Kada radnici mogu očekivati dodatni novac?

Uredbom je precizirano da se pomoć za određeni mjesec može isplatiti tek nakon njegovog završetka, odnosno tokom narednog kalendarskog mjeseca.

To znači da poslodavci pomoć za novembar mogu isplatiti od 1. do 31. decembra, dok se pomoć za decembar može isplatiti od 1. do 31. januara 2027. godine.

Radnici čiji poslodavci odluče isplatiti maksimalan iznos za oba mjeseca tako bi tokom decembra i januara mogli dobiti ukupno dodatnih 600 KM.

Koje uslove poslodavci moraju ispuniti?

Mogućnost neoporezive isplate imaju poslodavci koji redovno isplaćuju plate i doprinose te nemaju neizmirene obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa.

Izuzetak su poslodavci koji su s Poreznom upravom FBiH zaključili sporazum o odgođenom plaćanju ili izmirivanju obaveza na rate i koji uredno izvršavaju preuzete obaveze.

Pomoć radnicima u FBiH isplaćuje se isključivo na njihove transakcijske račune, a poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će utvrditi iznos i uslove isplate.

Poslodavci ovu mogućnost ne smiju koristiti za umanjenje plate radnika koja im je obračunata i isplaćena za novembar 2025. godine, bez dodataka za prekovremeni, noćni rad i druga zakonska uvećanja.

O izvršenim isplatama poslodavci su dužni izvijestiti nadležnu poreznu ispostavu do sedmog dana narednog mjeseca.

Hoće li mjera biti produžena i u 2027. godini?

Važećom uredbom obuhvaćeni su mjeseci zaključno s decembrom 2026. godine. Mogućnost isplate decembarske pomoći tokom januara ne znači automatski da će se ista mjera primjenjivati i za mjesece u 2027. godini.