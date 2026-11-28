Inflacija u BiH u oktobru je dostigla 6,6 posto na godišnjem nivou, a građani najveći rast cijena bilježe u kategorijama prijevoza, stanovanja i režijskih troškova.

Najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju da su proizvodi i usluge za ličnu potrošnju u oktobru bili skuplji za 0,9 posto u odnosu na septembar.

Godišnja stopa inflacije u septembru iznosila je šest posto, što pokazuje da je rast cijena u oktobru dodatno ubrzan.

Inflacija u BiH: Šta je najviše poskupjelo?

Cijene u kategoriji prijevoza u oktobru su bile više za 30,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su stanovanje i režijski izdaci poskupjeli za 12,9 posto.

U odnosu na oktobar 2025. godine, cijene u zdravstvu porasle su za 5,7 posto, rekreaciji i kulturi za 4,1 posto, restoranima i hotelima za 3,9 posto, dok su alkoholna pića i duhan skuplji za 3,7 posto.

Hrana i bezalkoholna pića na godišnjem nivou poskupjeli su u prosjeku za 0,3 posto. Istovremeno, odjeća i obuća jeftiniji su za 7,2 posto.

Šta je poskupjelo tokom jednog mjeseca?

U odnosu na septembar, cijene prijevoza porasle su za tri posto, a stanovanja i režijskih izdataka za 2,1 posto.

Građani su u oktobru više plaćali i odjeću i obuću, čije su cijene porasle za 0,6 posto, hranu i bezalkoholna pića za 0,4 posto te obrazovanje za 0,3 posto. Ostala dobra i usluge poskupjeli su za 0,7 posto.

Blago pojeftinjenje zabilježeno je u kategorijama namještaja, kućanskih uređaja i održavanja domaćinstva, za 0,4 posto, dok su cijene u restoranima i hotelima, kao i cijene alkoholnih pića i duhana, smanjene za 0,1 posto.

Koliko građani plaćaju osnovne životne namirnice?

Prema podacima o prosječnim potrošačkim cijenama za oktobar, kilogram junetine bez kosti koštao je 27,20 KM, kilogram mljevene kafe 27,70 KM, a kilogram svježe piletine 6,60 KM.

Za kilogram hljeba građani su u prosjeku izdvajali 4,10 KM, litar mlijeka 1,80 KM, litar jestivog ulja 3,50 KM, a kilogram šećera 1,70 KM.

Prosječna cijena kubnog metra ogrjevnog drveta iznosila je 129,80 KM, dok je tona mrkog uglja koštala 286,90 KM.

Mjesečni boravak djeteta u vrtiću u prosjeku je koštao 291,40 KM, a karta za gradski prijevoz 2,20 KM.

Iako je inflacija u BiH dostigla 6,6 posto, stvarni rast životnih troškova razlikuje se od domaćinstva do domaćinstva, zavisno od toga koliko novca građani izdvajaju za pojedine proizvode i usluge.