Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju propisane uslove od sada mogu uvoziti automobile vrijednosti do 45.000 KM bez plaćanja carine i PDV-a, umjesto dosadašnjih 30.000 KM.

Počela je primjena odluke kojom je vrijednosni prag za ostvarivanje ove olakšice povećan za 15.000 KM, nakon više od tri godine institucionalnih aktivnosti i insistiranja na izmjenama propisa.

Odluka je donesena na osnovu ranije usvojene inicijative poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saše Magazinovića.

Iznos olakšice usklađivat će se s inflacijom

Pored povećanja vrijednosnog praga, odlukom je predviđeno i njegovo godišnje usklađivanje sa stopom inflacije, na osnovu službenih podataka Agencije za statistiku BiH.

Na taj način nastoji se spriječiti da budući rast cijena automobila umanji stvarnu vrijednost olakšice koju ostvaruju osobe s invaliditetom.

Magazinović je pozdravio početak primjene odluke, ističući da je automobil mnogim građanima s invaliditetom osnovno sredstvo za kretanje, odlazak na posao i liječenje.

„To je važna i dugo čekana pobjeda za ljude kojima automobil nije statusni simbol ni luksuz, nego osnovno sredstvo za kretanje, rad, liječenje i dostojanstven život“, izjavio je Magazinović.

Veće olakšice za osobe s invaliditetom

Magazinović je naglasio da dosadašnji limit od 30.000 KM više nije odgovarao cijenama automobila na tržištu te da povećanje praga predstavlja ispravljanje višegodišnje nepravde prema osobama s invaliditetom.

Zahvalio je udruženjima i pojedincima koji su ukazivali na ovaj problem i pružali podršku tokom višegodišnjeg procesa donošenja odluke.

„Zajedno smo uspjeli. Nastavljamo dalje, jer pred nama je još mnogo konkretnih životnih problema koje trebamo riješiti“, poručio je Magazinović.