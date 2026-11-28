Tarik Muharemović, reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Leeds Uniteda, u velikom intervjuu za britanski The Guardian govorio je o svom fudbalskom putu, odricanju roditelja koji su napustili BiH zbog rata, ali i ambicijama u engleskoj Premier ligi.

Posebno mjesto u njegovoj životnoj priči zauzimaju roditelji Rasim i Elmedina, koji su tokom rata napustili Bosnu i Hercegovinu i preselili se u Sloveniju, gdje su rođeni Tarik i njegov mlađi brat Kenan.

Muharemović je istakao da najveće zasluge za njegov dosadašnji uspjeh pripadaju upravo roditeljima, koji su mu od početka pružali podršku u ostvarivanju fudbalskih snova.

Tarik Muharemović danas pred oba roditelja

Njegov otac Rasim nije propustio nijednu utakmicu Leeds Uniteda otkako je Tarik stigao u engleski klub, a bh. reprezentativac otkrio je da ga ponekad tokom utakmica može čuti kako navija s tribina.

Današnji susret na Elland Roadu za Muharemovića će imati posebno značenje jer će ga majka Elmedina prvi put gledati uživo u dresu Leedsa.

Bh. reprezentativac raduje se trenutku kada će oba roditelja vidjeti na tribinama, uz želju da porodično okupljanje obilježi novom pobjedom.

Mlađi brat Kenan također gradi fudbalsku karijeru

Muharemović je govorio i o svom mlađem bratu Kenanu, 20-godišnjem ljevonogom stoperu bečkog Rapida.

Otkrio je da pojedini članovi porodice i prijatelji smatraju da bi Kenan mogao biti još veći fudbalski talenat od njega, te da su braća svakodnevno u kontaktu.

Sa samo 23 godine, Tarik Muharemović već je nastupio na Svjetskom prvenstvu, ponio kapitensku traku reprezentacije Bosne i Hercegovine i nametnuo se kao jedno od zapaženijih pojačanja engleske Premier lige.

Leeds danas dočekuje Coventry, osiguran i TV prenos

Leeds United danas će na stadionu Elland Road ugostiti Coventry City u okviru engleske Premier lige.

Utakmica počinje u 16:00 sati po srednjoevropskom vremenu, a ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini direktan prenos mogu pratiti na kanalu Arena Sport Premium 1.

Leeds u današnji susret ulazi nakon pobjede nad Chelseajem, a Muharemović će pred domaćom publikom imati i poseban motiv, podršku oba roditelja s tribina.