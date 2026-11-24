Bh. reprezentativac ovoga puta pokazao je svoju drugu stranu, zamijenivši fudbalski dres i kopačke elegantnom odjevnom kombinacijom i sunčanim naočalama.

Tarik Muharemović o ambicijama i ličnom stilu

U razgovoru za magazin Muharemović je govorio o životnim iskustvima, značaju strpljenja, dosljednosti i svakodnevnog napretka, ali i o modi kao načinu izražavanja vlastite ličnosti.

„Sve što sam do sada proživio pripremilo me za ono što tek dolazi“, poručio je bh. reprezentativac.

Fotografije objavljene na Instagramu privukle su pažnju njegovih pratilaca, a među onima koji su reagovali na objavu našli su se i saigrači iz reprezentacije Bosne i Hercegovine, uključujući Nikolu Katića.

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Od kapitenske trake do naslovnice magazina

Modni angažman dolazi u periodu kada Tarik Muharemović bilježi zapažene nastupe u klupskom i reprezentativnom fudbalu.

Prošle sedmice prvi put je ponio kapitensku traku reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok je u subotu bio među istaknutim pojedincima Leedsa u gostujućoj pobjedi nad Chelseajem u Londonu.

Pojavljivanjem na naslovnici britanskog magazina mladi bh. fudbaler predstavio se publici i izvan sportskih terena, u svijetu u kojem se sve češće susreću fudbal, moda i popularna kultura.

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