Tarik Muharemović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, pridružio se UNICEF-ovoj kampanji za zaštitu dječijih prava, šaljući poruku podrške djeci čija su prava ugrožena ili zanemarena. Bh. reprezentativac svojim je učešćem pozvao javnost da pokaže solidarnost i pruži podršku najmlađima.

UNICEF Bosne i Hercegovine danas je na društvenim mrežama objavio fotografiju Muharemovića uz pitanje: „Kada ih svijet zaboravi, ko će stati uz njih?“

Odgovor bh. reprezentativca bio je kratak: „JA ĆU.“

Ovom porukom Muharemović je podržao aktivnosti UNICEF-a usmjerene na zaštitu djece u Bosni i Hercegovini i drugim dijelovima svijeta, posebno one kojima su pomoć i podrška najpotrebnije.

UNICEF je uz objavu pozvao građane da se uključe u kampanju i svojim donacijama doprinesu realizaciji programa namijenjenih zaštiti dječijih prava i poboljšanju uslova života najmlađih.

U objavi je označen i engleski nogometni klub Leeds United, čime je poruka kampanje dobila dodatnu vidljivost među ljubiteljima nogometa.

Tarik Muharemović ovom je inicijativom iskoristio pažnju koju uživa kao reprezentativac Bosne i Hercegovine kako bi skrenuo pažnju na potrebe djece i značaj njihove zaštite.