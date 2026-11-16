Policija najavila pojačane kontrole pred utakmicu BiH i Rumunije

Utakmica BiH i Rumunije, koja se igra sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, proglašena je događajem visokog rizika, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona najavilo pojačane sigurnosne mjere.

Navijače očekuju detaljni pretresi na ulazima, dok će korištenje dronova u blizini stadiona biti zabranjeno bez posebnog odobrenja policije.

Susret počinje u 20:45 sati, a Uprava policije MUP-a ZDK već je formirala poseban štab koji će koordinirati aktivnosti policijskih službenika tokom osiguranja utakmice.

U pripremama su održani sastanci s predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a utvrđeni su zadaci policijskih timova zaduženih za sigurnost na stadionu, kontrolu saobraćaja i kontradiverzione preglede.

Šta navijači ne smiju unositi na stadion Bilino polje?

Policija je najavila detaljne kontrole svih osoba koje budu ulazile na stadion Bilino polje. Posebna pažnja bit će posvećena sprečavanju unošenja predmeta koji mogu ugroziti sigurnost učesnika i gledalaca.

Prema važećim propisima, zabranjeno je unošenje pirotehničkih sredstava, uključujući baklje i petarde, kao i oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje. Na stadion neće biti dozvoljeno unositi ni alkoholna pića te druge napitke u flašama.

Osobama kod kojih budu pronađeni zabranjeni predmeti neće biti omogućen ulazak na stadion, dok će protiv onih koji ne budu postupali prema policijskim naredbama biti poduzete zakonom propisane mjere.

Zabrana korištenja dronova od 19 do 23 sata

Jedna od posebnih sigurnosnih mjera odnosi se na upotrebu bespilotnih letjelica.

MUP ZDK upozorio je da će sutra, u periodu od 19 do 23 sata, biti zabranjeno podizanje i korištenje dronova na stadionu Bilino polje, u njegovoj neposrednoj okolini i na drugim lokacijama obuhvaćenim sigurnosnim mjerama.

Izuzetak će biti letjelice za čije je korištenje prethodno pribavljeno odobrenje Uprave policije MUP-a ZDK.

Policija će koristiti posebnu opremu za otkrivanje i sprečavanje neovlaštenih letova, a osobe koje prekrše zabranu mogle bi se suočiti sa zakonskim sankcijama.

Videonadzor i pojačano prisustvo policije u Zenici

U osiguranju utakmice BiH i Rumunije bit će angažovani raspoloživi policijski kapaciteti, uz podršku drugih sigurnosnih agencija.

Za nadzor će se koristiti kamere postavljene na važnim lokacijama u gradu, kao i unutar stadiona i u njegovoj okolini. Policija će upotrebljavati i službene dronove te vozila opremljena kamerama.

Iz MUP-a ZDK pozvali su navijače da poštuju upute policijskih službenika, zaštitara i drugih osoba angažovanih na osiguranju utakmice.

Građani koji imaju informacije o mogućim sigurnosnim prijetnjama, krivičnim djelima ili drugim nezakonitim aktivnostima mogu ih prijaviti policiji pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem službenicima na terenu.