GTA 6: Svijet odbrojava do najiščekivanijeg izlaska videoigre u historiji

GTA 6 izlazi u četvrtak, 19. novembra, a do jednog od najiščekivanijih događaja u svijetu videoigara ostala su još samo tri dana.

Nakon više od decenije čekanja, brojnih najava, odgađanja i ogromnog interesovanja igrača širom svijeta, kompanija Rockstar Games konačno je spremna predstaviti novi nastavak legendarne franšize Grand Theft Auto.

Posljednji veliki nastavak, GTA 5, objavljen je još u septembru 2013. godine. Igra je tokom narednih godina postala jedan od najvećih komercijalnih uspjeha industrije zabave, a njen nasljednik dolazi nakon više od 13 godina čekanja.

Rockstar Games potvrdio je da GTA 6 stiže 19. novembra 2026. godine, a taj datum naveden je i u najnovijim poslovnim dokumentima kompanije Take-Two Interactive, vlasnika Rockstara.

Povratak u Vice City nakon više od dvije decenije

Radnja GTA 6 smještena je u izmišljenu američku saveznu državu Leonida, inspirisanu Floridom, a centralno mjesto zauzima Vice City, grad koji je ljubiteljima serijala dobro poznat iz ranijih nastavaka.

Ovoga puta igrači će upoznati Jasona i Luciju, dvoje glavnih protagonista čija se priča razvija kroz kriminalni svijet, međusobno povjerenje i borbu za opstanak nakon što jedan naizgled jednostavan kriminalni posao krene po zlu.

Najavljeni svijet donosi savremenu verziju Vice Cityja, s plažama, prometnim ulicama, noćnim klubovima, močvarama i drugim lokacijama širom Leonide. Objavljeni materijali pokazuju Rockstarovu ambiciju da napravi detaljnije i živopisnije okruženje od onoga koje su igrači upoznali u GTA 5.

GTA 6 prvo stiže na PlayStation 5 i Xbox

Novi Grand Theft Auto bit će dostupan na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Verzija za računare nije dio potvrđenog početnog izdanja, a Rockstar zasad nije objavio datum njenog izlaska.

Prednarudžbe su već dostupne, dok je omogućeno i unaprijed preuzimanje datoteka igre kako bi kupci digitalnog izdanja mogli početi igrati po zvaničnom izlasku.

Interesovanje je ogromno i s poslovne strane. Kompanija Take-Two Interactive početkom novembra saopćila je da prednarudžbe značajno premašuju početna očekivanja, što dodatno potvrđuje koliku pažnju privlači novi nastavak.

GTA 6 mogao bi obilježiti novu eru industrije videoigara

Očekivanja od novog nastavka posebno su velika zbog naslijeđa prethodne igre. GTA 5 uspio je zadržati popularnost kroz više generacija konzola, čemu je značajno doprinio i njegov online segment.

Za brojne igrače GTA 6 predstavlja mnogo više od izlaska još jedne videoigre. Riječ je o nastavku serijala uz koji su odrastale generacije, od prvih vožnji ulicama Vice Cityja i Los Santosa do ogromnog otvorenog svijeta koji je obilježio GTA 5.

Rockstar je tokom razvoja nekoliko puta pomjerao datum izlaska, obrazlažući odgađanja potrebom za dodatnim usavršavanjem igre. Sada, kada je početak prodaje udaljen svega nekoliko dana, pažnja je usmjerena na to može li novi nastavak opravdati očekivanja koja su se stvarala duže od decenije.

Zvanični izlazak zakazan je za četvrtak, 19. novembra, kada će igrači na podržanim konzolama konačno dobiti priliku da istraže novi Vice City.