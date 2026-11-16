Hrvatska i Srbija mogući protivnici Zmajeva u baražu Lige nacija

Hrvatska, Srbija, Vels i Norveška mogući su protivnici reprezentacije Bosne i Hercegovine u baražu Lige nacija, nakon što su Zmajevi osigurali drugo mjesto u svojoj grupi.

Izabranike Sergeja Barbareza u martu naredne godine očekuje borba za plasman u elitnu Ligu A, a konačno ime protivnika bit će poznato nakon žrijeba.

Prema trenutnom stanju, četiri reprezentacije iz najjačeg ranga takmičenja nalaze se među potencijalnim rivalima Bosne i Hercegovine. Ipak, konačan sastav učesnika baraža zavisit će od rezultata preostalih utakmica Lige nacija.

Posebnu pažnju privlači mogućnost susreta sa susjednim reprezentacijama Hrvatske i Srbije, što bi donijelo izuzetno zanimljive regionalne duele.

Hrvatska i Srbija među mogućim rivalima BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine baraž za ulazak u Ligu A igrat će u martu 2027. godine. Utakmice su predviđene u periodu od 25. do 30. marta, a Zmajevi će prvi susret odigrati na domaćem terenu.

Pobjednik dvomeča osigurat će mjesto među najboljim evropskim reprezentacijama u narednom izdanju Lige nacija, dok će poraženi nastaviti takmičenje u Ligi B.

Osim Bosne i Hercegovine, među selekcijama koje su prema trenutnoj projekciji u konkurenciji za baraž nalaze se Sjeverna Irska, Slovenija i Kosovo.

Žrijeb baraža bit će održan 20. novembra u švicarskom Nyonu, kada će biti poznati parovi i konačni protivnici Zmajeva.

Zmajevi osigurali i drugi šešir za EURO 2028

Drugo mjesto u Ligi nacija donijelo je reprezentaciji Bosne i Hercegovine još jednu značajnu prednost. Zmajevi će se u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine naći u drugoj jakosnoj grupi.

Prema aktuelnoj projekciji, u istom šeširu nalaze se Vels, Srbija, Turska, Češka, Švicarska, Švedska, Austrija, Mađarska, Sjeverna Irska, Slovenija i Kosovo.

Žrijeb kvalifikacija za EURO 2028 zakazan je za 6. decembar u Belfastu. Evropske reprezentacije bit će raspoređene u 12 grupa sa četiri ili pet učesnika, a direktan plasman izborit će pobjednici grupa i osam najboljih drugoplasiranih selekcija.

Zbog nastupa u baražu Lige nacija, Bosna i Hercegovina propustit će prva dva kola kvalifikacija u martu, a te utakmice nadoknadit će tokom narednih reprezentativnih termina.