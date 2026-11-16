Odličan debi Kenana Kamenjaša za Baskoniju

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš uspješno je debitovao u dresu španske Baskonije, uprkos porazu svoje ekipe od Real Madrida rezultatom 84:98.

Kamenjaš je u svom prvom nastupu za klub iz Vitorije bio najefikasniji igrač Baskonije. Za nešto manje od 24 minute provedene na parketu postigao je 15 poena, uz osam skokova i dvije asistencije. Njegov učinak donio mu je valorizaciju 22.

Real Madrid je od početka susreta nametnuo svoj ritam i uglavnom kontrolisao dešavanja na terenu. Prednost gostujuće ekipe tokom treće četvrtine dostizala je i 22 poena razlike. Baskonija je u posljednjoj dionici uspjela smanjiti zaostatak, dobivši četvrtinu rezultatom 26:22, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti pobjedu Madriđana.

U pobjedničkom timu najviše su se istakli Andres Feliz, Theo Maledon i Damian Jones, koji su susret završili sa po 18 postignutih poena.

Real Madrid je ovom pobjedom nastavio sjajan niz u španskom prvenstvu te nakon osam odigranih kola ima maksimalan učinak od osam pobjeda.

Podsjećamo, Kamenjaš je u srijedu stigao u Vitoriju na posudbu iz Dubai Basketballa, a za Baskoniju će nastupati do kraja sezone. Njegov dolazak predstavlja pojačanje u reketu za ekipu trenera Velimira Perasovića, koji zbog povreda trenutno ne može računati na Kennetha Farieda, Tadasa Sedekerskisa i Marcia Santosa.

Novi izazov bh. reprezentativca očekuje već u utorak, kada će Baskonija na domaćem parketu u okviru Eurolige ugostiti ekipu Hapoela iz Tel Aviva.