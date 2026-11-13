Sloboda večeras dočekuje Drinu u Mejdanu, Tuzlaci žele novu pobjedu

Jasmina Ibrahimović

Košarkaši Slobode Energoinvest danas od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuju ekipu Drine iz Zvornika u utakmici sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Crveno-crni pred domaćom publikom žele doći do nove prvenstvene pobjede i popraviti učinak na svom parketu.

Tuzlanski tim u ovaj susret ulazi nakon pobjede nad Podgoricom rezultatom 112:96 u ABA 2 ligi, dok je posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Slavije izgubio rezultatom 72:70. Susret sa Širokim, koji je trebao biti odigran u šestom kolu, odgođen je za 18. novembar.

Trener Slobode Marko Trbić upozorio je da Drina raspolaže fizički snažnim i dobro pripremljenim sastavom, zbog čega će njegovi igrači morati pružiti maksimum. Istakao je i da očekuje kvalitetnije izdanje svoje ekipe pred domaćom publikom, s obzirom na to da je Sloboda ove sezone bolje partije pružala na gostovanjima.

Prvotimac Tarik Bukva poručio je da Sloboda prihvata ulogu favorita, ali da protivnika ne smije potcijeniti. Naglasio je da će disciplina i ispunjavanje zadataka na terenu biti ključni za ostvarivanje pobjede.

Drina je u prethodnom kolu savladala Mladost iz Mrkonjić Grada rezultatom 99:72, čime je pokazala da može biti neugodan protivnik.

Utakmica Sloboda Energoinvest protiv Drine iz Zvornika počinje večeras u 19 sati u velikoj dvorani Mejdana.

pročitajte i ovo

Vijesti

OKK Sloboda Energoinvest nakon velikog preokreta savladala Podgoricu

BiH

Počela prodaja ulaznica za utakmicu BiH i Litvanije

Istaknuto

Sloboda večeras protiv Podgorice: Tuzlaci traže drugu pobjedu u ABA 2...

Vijesti

Sloboda Energoinvest poražena u dramatičnoj završnici u Mejdanu

Sport

Sloboda Energoinvest u srijedu dočekuje Slaviju 1996 u Mejdanu

Istaknuto

Sloboda Energoinvest furiozno otvorila ABA 2 ligu: Tuzlaci deklasirali TFT u...

BiH

U Republici Srpskoj za deset mjeseci zatvoreno 446 firmi

Istaknuto

Kiša i jak vjetar otežavaju saobraćaj u BiH, radovi usporavaju vožnju na brojnim dionicama

Istaknuto

Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

BiH

Pucnjava u Sarajevu: Preminuo 32-godišnjak

Učitati više