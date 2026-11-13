Sloboda večeras dočekuje Drinu u Mejdanu, Tuzlaci žele novu pobjedu

Košarkaši Slobode Energoinvest danas od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuju ekipu Drine iz Zvornika u utakmici sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Crveno-crni pred domaćom publikom žele doći do nove prvenstvene pobjede i popraviti učinak na svom parketu.

Tuzlanski tim u ovaj susret ulazi nakon pobjede nad Podgoricom rezultatom 112:96 u ABA 2 ligi, dok je posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Slavije izgubio rezultatom 72:70. Susret sa Širokim, koji je trebao biti odigran u šestom kolu, odgođen je za 18. novembar.

Trener Slobode Marko Trbić upozorio je da Drina raspolaže fizički snažnim i dobro pripremljenim sastavom, zbog čega će njegovi igrači morati pružiti maksimum. Istakao je i da očekuje kvalitetnije izdanje svoje ekipe pred domaćom publikom, s obzirom na to da je Sloboda ove sezone bolje partije pružala na gostovanjima.

Prvotimac Tarik Bukva poručio je da Sloboda prihvata ulogu favorita, ali da protivnika ne smije potcijeniti. Naglasio je da će disciplina i ispunjavanje zadataka na terenu biti ključni za ostvarivanje pobjede.

Drina je u prethodnom kolu savladala Mladost iz Mrkonjić Grada rezultatom 99:72, čime je pokazala da može biti neugodan protivnik.

Utakmica Sloboda Energoinvest protiv Drine iz Zvornika počinje večeras u 19 sati u velikoj dvorani Mejdana.