Sloboda Energoinvest u srijedu dočekuje Slaviju 1996 u Mejdanu

Jasmina Ibrahimović

Sloboda Energoinvest u srijedu, 28. oktobra, dočekuje ekipu Slavije 1996 u utakmici 5. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Susret će biti odigran u tuzlanskom Mejdanu, s početkom u 19 sati.

Tuzlanski košarkaši pred domaćom publikom nastavljaju takmičenje u prvenstvu, a protiv Slavije 1996 tražit će novu pobjedu i nastavak dobrih rezultata.

Prema posljednjoj dostupnoj prvenstvenoj tabeli, Sloboda Energoinvest nalazi se na prvom mjestu sa pet bodova iz tri utakmice, uz dvije pobjede i jedan poraz. Slavija 1996 zauzima desetu poziciju sa četiri boda, a tuzlanski tim u međuvremenu je ostvario i ubjedljivu pobjedu protiv Gradine rezultatom 99:61.

Utakmica protiv Slavije 1996 prilika je da tuzlanski tim nastavi pobjednički niz, a iz kluba pozivaju ljubitelje košarke da u srijedu dođu u Mejdan i podrže ekipu.

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