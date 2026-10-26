Ursula von der Leyen čestitala pobjedu studentima u Srbiji: EU spremna podržati reforme

Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, čestitala je Studentskoj listi pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, poručivši da je Evropska unija spremna pružiti podršku reformama i nastavku evropskih integracija ove zemlje.

U objavi na društvenoj mreži X, upućenoj nakon jučerašnjih izbora, von der Leyen istakla je rekordnu izlaznost građana Srbije, ocijenivši da su svojim glasovima odlučivali o budućem pravcu države.

Predsjednica Evropske komisije navela je da je EU spremna sarađivati s novim političkim rukovodstvom Srbije, posebno u oblastima jačanja demokratskih institucija, vladavine prava, slobode medija i suzbijanja korupcije.

Poručila je da Brisel želi zajednički raditi na reformama koje bi Srbiju približile članstvu u Evropskoj uniji.

Čestitke Studentskoj listi uputio je i predsjednik Evropskog vijeća António Costa, koji je također izrazio spremnost za podršku demokratskim reformama i evropskoj perspektivi Srbije.

Reakcije evropskih zvaničnika uslijedile su nakon izbora održanih u nedjelju, 25. oktobra, na kojima je Studentska lista ostvarila pobjedu nad dosadašnjom vladajućom političkom opcijom, dok je Aleksandar Vučić priznao izborni poraz.