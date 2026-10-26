Ursula von der Leyen čestitala pobjedu studentima u Srbiji: EU spremna podržati reforme

Adin Jusufović
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, čestitala je Studentskoj listi pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, poručivši da je Evropska unija spremna pružiti podršku reformama i nastavku evropskih integracija ove zemlje.

U objavi na društvenoj mreži X, upućenoj nakon jučerašnjih izbora, von der Leyen istakla je rekordnu izlaznost građana Srbije, ocijenivši da su svojim glasovima odlučivali o budućem pravcu države.

Predsjednica Evropske komisije navela je da je EU spremna sarađivati s novim političkim rukovodstvom Srbije, posebno u oblastima jačanja demokratskih institucija, vladavine prava, slobode medija i suzbijanja korupcije.

Poručila je da Brisel želi zajednički raditi na reformama koje bi Srbiju približile članstvu u Evropskoj uniji.

Čestitke Studentskoj listi uputio je i predsjednik Evropskog vijeća António Costa, koji je također izrazio spremnost za podršku demokratskim reformama i evropskoj perspektivi Srbije.

Reakcije evropskih zvaničnika uslijedile su nakon izbora održanih u nedjelju, 25. oktobra, na kojima je Studentska lista ostvarila pobjedu nad dosadašnjom vladajućom političkom opcijom, dok je Aleksandar Vučić priznao izborni poraz.

pročitajte i ovo

BiH

Zašto državljane BiH vraćaju s granica EU? Ovo su najčešći razlozi...

Istaknuto

Forto uzvratio prijevoznicima: „Nismo mi krivi za sve, pravila određuje Evropska...

Vijesti

EU razmatra smanjenje potrošnje energije: Moguće mjere za domaćinstva i kompanije

Vijesti

Evropska unija pred velikom krizom, sve više protesta i podjela

Istaknuto

Stiže ETIAS za građane BiH: Evropska komisija pojasnila nova pravila ulaska...

BiH

BiH prijeti gubitak 373,9 miliona eura: Evropska komisija traži hitne reforme

Istaknuto

Podignuta optužnica protiv federalnog ministra Rame Isaka

Tuzla i TK

Učenici u Tuzli oživjeli srednjovjekovnu Bosnu i vrijeme kralja Tvrtka I

Vijesti

Uhapšeno pet policajaca: Vozačima izmišljali prekršaje i uzimali novac

Vijesti

U Tuzli počeo Festival filmskog stvaralaštva mladih: Prijavljeno više od 40 filmova

Vijesti

Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Učitati više