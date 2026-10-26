Federalni zavod za zapošljavanje pokrenuo istraživanje: Koja zanimanja će biti najtraženija u 2027. godini?

Adin Jusufović
Federalni zavod za zapošljavanje
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Federalni zavod za zapošljavanje danas je, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, započeo istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH kako bi utvrdio potrebe poslodavaca za radnom snagom i očekivane promjene u zapošljavanju tokom 2027. godine.

Istraživanje će trajati do 31. decembra, a planirano je anketiranje približno 1.300 poslodavaca iz različitih privrednih djelatnosti. Anketom će biti obuhvaćena mala, srednja i velika preduzeća koja zapošljavaju najmanje pet radnika, dok će svi prikupljeni odgovori biti anonimni.

Prema riječima Harisa Čuljevića, glasnogovornika Federalnog zavoda za zapošljavanje, istraživanjem će se nastojati utvrditi koja zanimanja poslodavci najviše traže, gdje bi se mogao pojaviti višak zaposlenih te s kakvim se poteškoćama kompanije suočavaju prilikom pronalaska radnika.

Posebna pažnja bit će posvećena i mogućnostima organizovanja stručnih obuka za nezaposlene osobe, kako bi se njihove vještine bolje uskladile s potrebama privrede.

Rezultati istraživanja trebali bi poslužiti kao osnova za planiranje programa zapošljavanja, dodatnih edukacija i drugih mjera usmjerenih na poboljšanje stanja na tržištu rada u Federaciji BiH.

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