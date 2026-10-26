Dodik već okrenuo leđa Vučiću: Nakon poraza požurio čestitati studentima

Milorad Dodik, dugogodišnji politički saveznik Aleksandra Vučića, nakon izbornog poraza dosadašnje vlasti u Srbiji čestitao je pobjedu Studentskoj listi i poručio da će Republika Srpska nastaviti blisku saradnju s Beogradom.

Njegova poruka dolazi nakon mjeseci otvorene podrške Vučiću i kritika na račun studentskog pokreta koji je na izborima osvojio parlamentarnu većinu.

Predsjednik SNSD-a oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da su građani Srbije pokazali demokratsku zrelost i da je potrebno poštovati njihovu izbornu volju.

„Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri su još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi“, naveo je Dodik.

Od podrške Vučiću do čestitki studentima

Dodikova čestitka posebno je zanimljiva jer je tokom predizborne kampanje otvoreno podržavao Aleksandra Vučića, prisustvovao skupovima njegove političke opcije i oštro kritikovao studentski pokret.

Samo nekoliko dana prije izbora upozoravao je da bi Republika Srpska mogla postati prva meta ukoliko studenti preuzmu vlast u Srbiji.

Ipak, nakon objavljivanja rezultata, Dodik je prihvatio pobjedu studentske opcije, istovremeno zahvalivši Vučiću na dugogodišnjoj političkoj podršci.

„Posebno zahvaljujem Aleksandru Vučiću na saradnji i razumijevanju koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj. To nije bila samo politička podrška, to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa“, poručio je Dodik.

Naglasio je da očekuje nastavak bliskih odnosa Republike Srpske i Srbije, bez obzira na promjenu vlasti u Beogradu.

„Glas naroda je glas Boga. Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje, zajedno“, zaključio je.

Zvaničnici RS također čestitali pobjedu studentima

Čestitke Studentskoj listi uputili su i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović te entitetski premijer Savo Minić.

Karan je izrazio uvjerenje da će odnosi Republike Srpske i Srbije ostati zasnovani na bliskim vezama, dok je Cvijanović poželjela Srbiji nastavak razvoja i prosperiteta.

Minić je novoj parlamentarnoj većini poželio uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost zemlje, ističući značaj stabilne Srbije za Republiku Srpsku i cijeli region.

Čestitke dolaze nakon pobjede Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju, na kojima je politička opcija Aleksandra Vučića izgubila dosadašnju parlamentarnu većinu.