Parandilović nakon pada Vučića: Milorad Dodik je sljedeći

Pobjeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji mogla bi dovesti do raspada Srpske napredne stranke (SNS), a političke promjene u Beogradu odrazit će se i na položaj Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Takvu ocjenu iznio je predsjednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović, komentarišući izborni poraz političkog bloka okupljenog oko Aleksandra Vučića.

Parandilović smatra da je pobjedom studenata srušeno dugogodišnje uvjerenje o Vučićevoj političkoj nepobjedivosti, koje je, prema njegovim riječima, bilo jedan od glavnih razloga opstanka vladajuće stranačke strukture.

„Sada ono što slijedi jeste krunjenje Srpske napredne stranke, rasulo sistema u Vučićevim redovima. To je već nešto što je počelo na dan izbora, ali ih je na okupu držalo uvjerenje da ipak mogu dobiti izbore i vjerovali su u Vučićevu magiju“, izjavio je Parandilović.

Parandilović očekuje raspad SNS-a u narednim mjesecima

Prema njegovoj ocjeni, najveći uspjeh studentskog pokreta nije samo izborna pobjeda, već činjenica da je pokazano kako je smjena vlasti moguća nakon gotovo 15 godina političke dominacije Aleksandra Vučića.

Smatra da je dosadašnji sistem počivao na pritiscima i uvjerenju da vladajuća stranka ne može izgubiti izbore.

„Suština ovih izbora jeste da su studenti razbili Vučićevu magiju, koja je počivala na prisili, na uvjerenju da on ne može izgubiti izbore. To je nešto što je gradio gotovo punih 15 godina“, kazao je.

Komentarišući Vučićevo priznanje poraza u izbornoj noći, Parandilović je ocijenio da predsjednik Srbije nije imao dovoljno političkog prostora za drugačije postupanje.

Prema njegovom mišljenju, pokušaj nasilnog zadržavanja vlasti mogao je izazvati još ozbiljnije posljedice po Vučićev politički položaj.

Predsjednik Novog lica Srbije smatra i da SNS nema dovoljno snažnu unutrašnju strukturu koja bi mogla opstati bez političkog autoriteta njenog dugogodišnjeg lidera.

„Ovdje ne postoji institucija partije, ovdje postoji institucija ličnosti. Kada propadne ličnost, kao što je u Srbiji propao Aleksandar Vučić, tako će propasti i SNS. U narednih nekoliko sedmica ili mjeseci očekujem potpuni raspad SNS-a“, izjavio je Parandilović.

„Milorad Dodik je sljedeći“

Govoreći o mogućim posljedicama izbora u Srbiji na političke prilike u Bosni i Hercegovini, Parandilović je ocijenio da bi promjena vlasti u Beogradu mogla oslabiti i položaj lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Smatra da je Dodiku pogodovalo to što su izbori u Bosni i Hercegovini održani prije parlamentarnih izbora u Srbiji.

„Što se tiče režima Milorada Dodika, mislim da je on sljedeći. Ne zato što ja to priželjkujem, nego je prosto imao tu političku sreću da su se izbori u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, održali prije izbora u Beogradu. Da se održavaju za sedmicu ili dvije, nisam siguran da bi Dodik imao takav rezultat“, rekao je Parandilović.

Njegova izjava predstavlja političku procjenu mogućih posljedica promjene vlasti u Srbiji, a ne najavu konkretnog političkog procesa u Bosni i Hercegovini.

Promjena vlasti kao prilika za drugačije odnose u regionu

Parandilović smatra da bi pobjeda Studentske liste mogla otvoriti prostor za promjene u odnosima Srbije sa susjednim državama, ali naglašava da je za takav razvoj događaja neophodno prethodno riješiti unutrašnje političke probleme.

„Srbija je na neki način već u izbornoj noći ozdravila. Da bismo imali bilo kakve odnose kao država, narod i društvo s narodima u regionu, prvo mi moramo biti zdravi“, poručio je Parandilović.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju, 25. oktobra, Studentska lista osvojila je većinu glasova, dok je Aleksandar Vučić priznao izborni poraz. Prema preliminarnim rezultatima, studentski pokret osigurao je parlamentarnu većinu, čime je otvoren put formiranju nove vlasti u Srbiji.