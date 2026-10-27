Sutra se otvara novih 20 kilometara autoputa u BiH, završavaju se posljednji radovi

Novih 20 kilometara autoputa na Koridoru 5C, od Zenice sjever do Golubinje kod Žepča, trebalo bi biti otvoreno sutra, 28. oktobra. Na ovoj trasi trenutno se izvode završni radovi, a njenim puštanjem u saobraćaj vozači će dobiti novu vezu između Zenice i Žepča, čime bi se trebale smanjiti gužve na magistralnoj cesti M-17.

Prema informacijama koje je objavio Klix.ba, otvaranje je planirano za srijedu, nakon višestrukog pomjeranja ranije najavljenih rokova.

Nova trasa obuhvata četiri povezane poddionice Koridora 5C, Golubinja – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca. Njihovim povezivanjem bit će omogućena vožnja autoputem iz pravca Sarajeva sve do naplatnog mjesta Golubinja, koje se nalazi na izlazu iz tunela Bosna prema Žepču.

Novi autoput donosi dva velika tunela i brojne mostove

Među najznačajnijim objektima na ovoj trasi nalazi se tunel Zenica, dug 3.370 metara, koji prolazi ispod planine Vepar. Tunel je izgrađen ranije, ali nije mogao biti otvoren za saobraćaj jer nisu bile završene dionice koje ga povezuju s ostatkom autoputa.

Drugi veliki objekat je tunel Bosna, ranije poznat kao Golubinja, dužine 3.659 metara. Nalazi se na poddionici Poprikuše – Nemila, dugoj 5,5 kilometara, na kojoj su izgrađeni i mostovi Golubinja 1 i Bosna te vijadukti Golubinja 2 i Kovanići.

Radove na ovoj poddionici izvela je turska kompanija Cengiz Insaat, a vrijednost ugovora iznosi 208 miliona eura s PDV-om.

Na dionici Nemila – Vranduk, dugoj 5,7 kilometara, izgrađeni su vijadukt Stara Stanica i četiri podvožnjaka. U okviru projekta magistralna cesta M-17 izmještena je preko dva nova mosta na rijeci Bosni, dok je korito rijeke kroz Nemilu uređeno u dužini od približno tri kilometra. Vrijednost radova koje je izvela kompanija HGG Insaat iznosi 64,9 miliona eura.

Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,3 kilometra, a na njoj se nalaze tunel Vranduk, dva velika mosta ukupne dužine 780 metara i tri manja vijadukta. Radove je izveo konzorcij Azvirt i Hering, prema ugovoru vrijednom 76,6 miliona eura.

Na posljednjoj poddionici Ponirak – Vraca, dugoj 3,9 kilometara, nalazi se tunel Zenica, koji je gradila sarajevska kompanija Euro-asfalt. Vrijednost ugovora za ovu poddionicu iznosi 69,5 miliona eura.

U izgradnju uloženo više od 419 miliona eura

Prema podacima JP Autoceste Federacije BiH, ukupna vrijednost ugovora za četiri poddionice iznosi 419,1 milion eura, odnosno približno 820 miliona KM, s uključenim PDV-om.

Izgradnja je finansirana kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Kuvajtskog fonda i OPEC fonda, uz bespovratnu podršku Evropske unije.

Radove na ovom dijelu Koridora 5C pratili su brojni izazovi, uključujući složene geološke uslove, zahtjevan teren i kašnjenja u realizaciji pojedinih poddionica.

Otvaranje autoputa nekoliko puta odgađano

JP Autoceste FBiH ranije su najavljivale da bi kompletna trasa trebala biti otvorena do kraja septembra, ali taj rok nije ispoštovan.

Početkom oktobra šef projekta Hamza Imamović izjavio je da je preostalo asfaltiranje približno 800 metara kolovozne konstrukcije te da je u toku tehnički prijem. Tada je otvaranje najavljeno u narednih 15 dana, ali je i taj termin pomjeren.

Prema posljednjim informacijama, završetak radova i puštanje trase u saobraćaj očekuju se sutra.

Otvaranjem ove dionice Federacija BiH imat će približno 115 kilometara autoputa u kontinuitetu, od područja Konjica do Žepča. Uključujući izgrađene dionice na jugu zemlje i kod Svilaja, ukupna dužina autoputa u Federaciji BiH iznosit će oko 150 kilometara, dok je u Republici Srpskoj u funkciji približno 111 kilometara.