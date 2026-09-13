Autoput Rača-Bijeljina pred asfaltiranjem: Intenzivni radovi na prvih sedam kilometara

RTV SLON
Foto: Autoputevi RS

Autoput Rača-Bijeljina ulazi u novu fazu gradnje kako pišen Bizisinfo.ba, a na prvih sedam kilometara trase u toku su završne pripreme pred polaganje prvih slojeva asfalta.

Riječ je o dionici dugoj 20 kilometara koja će predstavljati nastavak autoputa iz Srbije i buduću cestovnu vezu Beograda s Bijeljinom, a potom i dalje prema Banjoj Luci.

Najintenzivniji radovi trenutno se izvode upravo na početnom dijelu trase. U toku je izrada nasipa, tamponskog sloja i cementne stabilizacije, čime se teren priprema za asfaltiranje.

Istovremeno se radi na mostovima O1 i O2, drugim objektima uz trasu, kao i na sistemu unutrašnje odvodnje.

Dodatno ubrzanje radova povezano je i s najavljenim završetkom autoputa s druge strane Save. U Srbiji je za 15. oktobar najavljeno otvaranje 18 kilometara duge dionice Kuzmin–Sremska Rača, čime će autoput iz pravca Beograda praktično stići do granice s Bosnom i Hercegovinom.

Zbog toga je posebno značajna izgradnja privremene pristupne saobraćajnice kojom će autoput Rača-Bijeljina biti povezan s magistralnim putem M18.

Ta veza trebala bi omogućiti izlazak vozila s novog pravca na postojeću cestovnu mrežu u BiH dok kompletna dionica do Bijeljine ne bude završena.

Na području novog mosta preko Save planirana je i izgradnja novog integrisanog graničnog prijelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Završetkom radova, autoput Rača-Bijeljina trebao bi postati važan dio buduće brže cestovne veze između Srbije, sjeveroistočne Bosne i ostatka Bosne i Hercegovine.

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