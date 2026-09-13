Tarik Muharemović o sjajnom početku u Leedsu: Premier liga je bila moj san

Tarik Muharemović odlično je započeo svoju prvu sezonu u engleskoj Premier ligi, a dobre partije u dresu Leedsa donijele su mu i priznanje za najboljeg igrača kluba u augustu prema izboru navijača.

Bh. reprezentativac nametnuo se kao važan dio odbrane Leedsa, koji je nakon prva tri prvenstvena kola ostao neporažen i osvojio pet bodova.

Muharemović ne krije zadovoljstvo svojim prvim sedmicama u jednom od najzahtjevnijih fudbalskih takmičenja na svijetu, ali ističe da vjeruje kako može pružiti još više.

„Apsolutno sam sretan sa svojim nastupima. Znam da mogu uraditi još mnogo više. Naporno treniram za to, ali sve ovo je zahvaljujući pomoći mojih saigrača, trenerskog štaba i čitavog kluba. Samo želim dati sve od sebe“, kazao je Muharemović.

Posebno mu, kako kaže, odgovara intenzitet kojim se igra u Engleskoj. Uživa u igri s loptom, ali i u defanzivnim zadacima, a nastup u Premier ligi predstavlja ostvarenje jednog od njegovih velikih fudbalskih ciljeva.

„Uvijek mi je bio san igrati u Premier ligi jer je to najbolja liga na svijetu“, poručio je bh. reprezentativac.

Sjajan početak sezone za Tarika Muharemovića dolazi i u važnom periodu njegove karijere, nakon prelaska u Leeds i sve značajnije uloge u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Leeds nakon tri odigrana kola zauzima deseto mjesto na tabeli sa pet osvojenih bodova, dok će Muharemović nastojati nastaviti formu koja mu je već na početku engleske avanture donijela priznanje navijača.