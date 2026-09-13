Gužve na izlazu iz BiH: Na više graničnih prelaza duža zadržavanja

Pojačan je intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, a posebno su izražena zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Duže kolone zabilježene su na graničnim prelazima Gradiška/Gornji Varoš, Gradina, Izačić, Dubica, Novi Grad, Orašje/Županja i Brod/Slavonski Brod. Pojačan promet vozila na ulazu u BiH bilježi se na graničnim prelazima Hum, Klobuk i Zupci, dok se na ostalim prelazima čeka između 10 i 30 minuta.

Vozačima se preporučuje da prije putovanja provjere stanje na cestama i graničnim prelazima, posebno zbog mogućih dodatnih zadržavanja povezanih s primjenom novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES).

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Kakanj–Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na poddionici Golubinja–Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Radovi i usporeno odvijanje saobraćaja zabilježeni su i na više magistralnih puteva, između ostalog na dionicama Jajce–Crna Rijeka, Bugojno–Novi Travnik, Podromanija–Sumbulovac te Mostar–Čitluk–brdo Hum.

Na pojedinim dionicama, poput Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje, saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone.

Zbog radova su izmjene u režimu saobraćaja prisutne i na području Brčkog, Jajca, Romanije i drugih dionica, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguće zastoje.