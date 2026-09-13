Broj zaposlenih u FBiH smanjen za oko 27.000 za samo tri mjeseca

Broj zaposlenih u FBiH smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi koju je objavio Federalni zavod za statistiku.

U prvom kvartalu 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je približno 798.000 zaposlenih osoba. Već u drugom kvartalu njihov broj pao je na 771.000, što predstavlja smanjenje od 3,3 posto.

Istovremeno je povećan broj nezaposlenih. U prvom kvartalu evidentirano je približno 115.000 nezaposlenih osoba, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124.000, odnosno 7,8 posto više.

Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je ukupno 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je sa 934.000 na 952.000.

Stopa zaposlenosti pala na 41,8 posto

Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu iznosila je 43,2 posto, a u drugom kvartalu smanjena je na 41,8 posto. Istovremeno je stopa nezaposlenosti povećana sa 12,6 na 13,9 posto.

Podaci pokazuju i izraženu razliku između muškaraca i žena. U prvom kvartalu bilo je približno 501.000 zaposlenih muškaraca i 297.000 zaposlenih žena. U drugom kvartalu broj zaposlenih muškaraca smanjen je na 484.000, a broj zaposlenih žena na 288.000.

Stopa zaposlenosti muškaraca pala je sa 55,6 posto u prvom na 53,6 posto u drugom kvartalu. Kod žena je smanjena sa 31,4 na 30,4 posto.

Istovremeno je stopa nezaposlenosti muškaraca povećana sa 9,5 na 11 posto, dok je kod žena porasla sa 17,4 na 18,3 posto. Žene tako i dalje imaju znatno nižu stopu zaposlenosti i višu stopu nezaposlenosti od muškaraca.

Najviše zaposlenih u dobi od 25 do 49 godina

Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na 526.000.

Među stanovnicima od 50 do 64 godine broj zaposlenih smanjen je sa 210.000 na 199.000. U grupi od 15 do 24 godine broj zaposlenih pao je sa približno 39.000 na 36.000.

Kada se posmatra stanovništvo od 15 do 64 godine, broj zaposlenih u FBiH smanjen je sa 789.000 u prvom na 762.000 u drugom kvartalu.

Stopa zaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u drugom kvartalu iznosila je svega 15,5 posto, dok je stopa nezaposlenosti u ovoj starosnoj grupi porasla sa 30,9 na 36,5 posto.

Manje zaposlenih i u odnosu na prošlu godinu

Federalni zavod za statistiku navodi da je u drugom kvartalu 2025. godine bilo približno 781.000 zaposlenih. To znači da je u drugom kvartalu ove godine evidentirano oko 10.000 zaposlenih manje, odnosno pad od 1,2 posto.

Broj nezaposlenih je, uprkos rastu u odnosu na početak ove godine, niži nego u istom periodu prošle godine. U drugom kvartalu 2025. bilo je približno 132.000 nezaposlenih, a godinu kasnije 124.000, što je smanjenje od 6,3 posto.

Anketa o radnoj snazi ne prikazuje samo broj formalno prijavljenih radnika. Radni status određuje se prema aktivnosti koju je osoba obavljala tokom posmatrane sedmice. Zaposlenima se, između ostalih, smatraju zaposlenici, samozaposlene osobe i članovi koji bez naknade pomažu u porodičnom poslu.

Podaci za drugi kvartal prikupljeni su anketiranjem članova 5.880 izabranih domaćinstava, uz stopu neodziva od 32,9 posto. Objavljeni brojevi predstavljaju statističke procjene i zaokruženi su na hiljade.

Kompletno saopćenje dostupno je na stranici Federalnog zavoda za statistiku.