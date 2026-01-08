Broj zaposlenih u Federaciji BiH ponovo u padu, statistika kao za vrijeme pandemije

Broj zaposlenih u Federaciji BiH ponovo u padu. Prema zvaničnoj evidenciji Porezne uprave Federacije BiH, na dan 31.12.2025. godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 545.409 osoba prema prebivalištu zaposlenika.

Ovaj podatak pokazuje da je u odnosu na kraj 2024. godine došlo do pada broja zaposlenih. Naime, na dan 31.12.2024. godine broj zaposlenih iznosio je 551.452, što znači da je tokom 2025. godine Federacija BiH ostala bez 6.043 radnika u formalnoj zaposlenosti.

Ako se pogleda širi vremenski okvir, vidi se da je kraj 2024. godine bio najpovoljniji u posljednje tri godine. Tada je zabilježeno 551.452 zaposlenih, što je u odnosu na kraj 2023. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 544.345, predstavljalo rast od 7.107 radnih mjesta.

Taj rast je tokom 2025. godine u potpunosti izgubljen, a broj zaposlenih se gotovo vratio na nivo s kraja 2023. godine, koja se smatra posljednjom pandemijskom godinom u BiH.

Uporedni podaci pokazuju da je na kraju 2023. godine bilo 544.345 zaposlenih, na kraju 2024. godine 551.452, dok je na kraju 2025. godine taj broj pao na 545.409. To znači da je Federacija BiH u dvije godine, posmatrano od kraja 2023. do kraja 2025. godine, ostvarila neto rast od svega 1.064 zaposlena, uprkos snažnom rastu u 2024. i padu tokom 2025. godine.

Ovakvo kretanje broja zaposlenih ukazuje na to da je tržište rada u Federaciji BiH i dalje nestabilno i osjetljivo na ekonomske promjene. Nakon pozitivnog trenda u 2024. godini, kada je zabilježen značajan rast broja zaposlenih, 2025. godina donijela je preokret i smanjenje formalne zaposlenosti.

Zvanični podaci Porezne uprave Federacije BiH tako pokazuju da se broj zaposlenih nije vratio na nivo iz kraja 2024. godine, iako je i dalje nešto viši nego na kraju 2023. godine, što ostavlja otvoreno pitanje da li je riječ o privremenom padu ili početku dužeg perioda stagnacije na tržištu rada.