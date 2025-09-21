Pad broja vjenčanja u BiH: Evo koliko je brakova sklopljeno za šest mjeseci

U Bosni i Hercegovini je tokom prvih šest mjeseci 2025. godine sklopljeno 6.129 brakova, što je za 4,13 posto manje u odnosu na isti period 2024. godine. Istovremeno, razvedeno je 1.009 brakova, čime je zabilježen pad od 5,44 posto.

Prema ranijim podacima Agencije za statistiku, tokom cijele 2024. godine sklopljeno je 15.804 brakova, što je bilo za 3,93 posto manje nego 2023. godine. U istoj godini zabilježeno je 2.238 razvoda, što predstavlja blagi pad od 0,93 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Iako se broj razvoda u posljednjim godinama uglavnom održava na visokom nivou, broj sklopljenih brakova u BiH pokazuje konstantan pad. Dok je 2011. godine zabilježeno više od 20.000 vjenčanja, u posljednjim godinama taj broj se kreće oko 16.000.

