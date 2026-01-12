Otkrivamo zašto su računi za grijanje nekad veći, a nekad manji iako je stan iste kvadrature

Jedna od tema koja se svake zime ponavlja u razgovorima građana jesu računi za režije. Ovaj put to je račun za grijanje.

Postavlja se pitanje zbog čega su računi za grijanje različiti posebno u trenucima kada stignu računi koji su veći ili manji u odnosu na prethodni mjesec, iako nije bilo prekida isporuke toplotne energije i kvadratura stana je ista.

Kako se primjenjuje obračun?

Obračun koji primjenjuje Centralno grijanje Tuzla zasniva se na broju grijnjih dana u mjesecu, a ne na paušalnom iznosu koji bi bio isti bez obzira na trajanje mjeseca.

To znači da se cijena formira prema broju dana u kojima je sistem bio aktivan i isporučivao toplotnu energiju, uz unaprijed definisanu cijenu po kvadratnom metru stambenog prostora i po jednom danu grijanja.

Kada mjesec ima 31 dan obračun obuhvata jedan dan više u odnosu na mjesec sa 30 dana. Iako se razlika od jednog dana čini beznačajnom, u zbiru ona utiče na krajnji iznos, jer se svaki dodatni dan grijanja množi sa površinom stana i važećom dnevnom cijenom.

Upravo zato je račun za mjesec sa 31 danom viši, iako su vremenski uslovi, režim isporuke i kvadratura ostali nepromijenjeni.

Riječ o matematičkom obračunu a ne proizvoljnom povećanju

Situacija je još izraženija u februaru, mjesecu koji ima 28 dana odnosno 29 u prijestupnoj godini. U takvim mjesecima građani često dobiju osjetno niže račune i to ne zato što je grijanje slabije ili ograničeno, već zato što je ukupan broj dana obračuna manji.

Centralno grijanje Tuzla tada fakturiše manji broj grijnih dana, što se direktno odražava na konačan iznos bez PDV-a, a samim tim i na ukupnu cijenu sa porezom.

Važno je naglasiti da se u ovakvim slučajevima ne radi o proizvoljnom povećanju ili smanjenju cijena, već o matematičkom obračunu koji prati kalendarski mjesec.

Svaki račun jasno pokazuje obračunski period, broj dana, kvadraturu stana i jediničnu cijenu, što omogućava korisnicima da sami provjere kako je došlo do određenog iznosa.

Centralno grijanje Tuzla dakle, ne naplaćuje grijanje po principu fiksne mjesečne rate već po stvarnom trajanju obračunskog perioda.

Zbog toga su razlike između novembra, decembra ili februara očekivane i logične, čak i kada nema prekida u isporuci toplotne energije. Razumijevanje ovog sistema obračuna može pomoći građanima da realnije sagledaju svoje račune i izbjegnu sumnje da je došlo do greške ili neopravdanog povećanja cijena.