Povećane dnevnice u Federaciji BiH

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je izmjena Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja kojom se mijenja iznos dnevnice za putovanja na području Bosne i Hercegovine.

Prema objavljenoj uredbi, dosadašnji iznos dnevnice od 25 KM zamijenjen je novim iznosom od 45 KM. Ova promjena se odnosi na službena putovanja unutar BiH i predstavlja značajno povećanje naknade u odnosu na iznos koji se primjenjivao godinama unazad.

Izmjenom uredbe poslodavcima je omogućeno da od 1. januara 2026. godine zaposlenima isplaćuju neoporezivu dnevnicu za službena putovanja u BiH u iznosu od 45 KM. Time se, barem djelimično, prati rast troškova života i povećani izdaci koje zaposleni imaju prilikom boravka na službenom putu.

U samom tekstu uredbe precizirano je da se u važećem članu, u kojem je do sada stajao iznos od 25 KM, taj broj zamjenjuje sa 45, čime nova visina dnevnice postaje i zvanično propisana.

Uredba je stupila na snagu danom objave u Službenim novinama Federacije BiH, njena primjena je vezana za početak 2026. godine, što znači da će se nova visina dnevnice u praksi početi koristiti od 1. januara.