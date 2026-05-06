Naknade za roditelje njegovatelje spremne za isplatu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su naknade za roditelje njegovatelje unesene u sistem i spremne za isplatu.

Kako navode iz Ministarstva, s obzirom na to da je 10. maj nedjelja, nije poznato da li će sredstva na računima korisnika biti u petak ili u ponedjeljak.

Naknada za roditelja njegovatelja u ovoj godini iznosi 1.027 KM.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike podsjećaju da izmjene zakona kojima se proširuje krug članova porodice koji mogu steći status njegovatelja još nisu na dnevnom redu Parlamenta FBiH.

Vlada Federacije BiH usvojila je ove izmjene 5. novembra prošle godine, ali se još čeka njihovo razmatranje u parlamentarnoj proceduri.