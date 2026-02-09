Pušteni nalozi roditeljima njegovateljima u FBiH, znatno povećana naknada

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za isplatu naknada roditeljima njegovateljima za januar 2026. godine, a ukupni iznos isplate iznosi 3.431.111,71 KM.

U fokusu ovogodišnjih izmjena je značajno povećanje mjesečne naknade, koja je sa ranijih 619 KM povećana na 1.027 KM. Za ovu namjenu u 2026. godini planirano je ukupno 59 miliona KM, što je 41,5 milion KM više u odnosu na 2022. godinu. Iz Ministarstva navode da ovakav rast izdvajanja pokazuje kontinuitet podrške roditeljima i starateljima koji brinu o osobama sa najtežim oblicima invaliditeta.

Pored finansijskog povećanja, najavljeno je i unapređenje zakonskog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima. Prema dostupnim informacijama, izmjenama se ujednačava pojam i status roditelja njegovatelja, proširuje krug srodnika koji mogu ostvariti pravo na naknadu, te se izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih partnera.

Jedna od važnih promjena odnosi se i na uklanjanje diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta, što je ranije bilo jedno od otvorenih pitanja u javnosti.

Izmjenama Zakona omogućava se i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za roditelje čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove, bez obzira na broj sati provedenih u ustanovi, čime se uklanja ranija praksa koja je u pojedinim slučajevima dovodila do gubitka prava.

Također, najavljeno je pojednostavljenje medicinskog vještačenja, kao i uspostavljanje jedinstvene elektronske baze podataka, koja bi trebala omogućiti veću transparentnost i efikasniji sistem isplata.

Povećanje naknade i izmjene zakonskih rješenja dolaze u trenutku kada se sve više govori o potrebi jače institucionalne podrške porodicama koje godinama preuzimaju najveći teret brige o članovima sa teškim invaliditetom, često bez mogućnosti zaposlenja i stabilnih prihoda.