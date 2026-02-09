Pušteni nalozi roditeljima njegovateljima u FBiH, znatno povećana naknada

RTV SLON
novcanica, novac, marke, KM
Foto: Arhiva

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za isplatu naknada roditeljima njegovateljima za januar 2026. godine, a ukupni iznos isplate iznosi 3.431.111,71 KM.

U fokusu ovogodišnjih izmjena je značajno povećanje mjesečne naknade, koja je sa ranijih 619 KM povećana na 1.027 KM. Za ovu namjenu u 2026. godini planirano je ukupno 59 miliona KM, što je 41,5 milion KM više u odnosu na 2022. godinu. Iz Ministarstva navode da ovakav rast izdvajanja pokazuje kontinuitet podrške roditeljima i starateljima koji brinu o osobama sa najtežim oblicima invaliditeta.

Pored finansijskog povećanja, najavljeno je i unapređenje zakonskog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima. Prema dostupnim informacijama, izmjenama se ujednačava pojam i status roditelja njegovatelja, proširuje krug srodnika koji mogu ostvariti pravo na naknadu, te se izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih partnera.

Jedna od važnih promjena odnosi se i na uklanjanje diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta, što je ranije bilo jedno od otvorenih pitanja u javnosti.

Izmjenama Zakona omogućava se i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za roditelje čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove, bez obzira na broj sati provedenih u ustanovi, čime se uklanja ranija praksa koja je u pojedinim slučajevima dovodila do gubitka prava.

Također, najavljeno je pojednostavljenje medicinskog vještačenja, kao i uspostavljanje jedinstvene elektronske baze podataka, koja bi trebala omogućiti veću transparentnost i efikasniji sistem isplata.

Povećanje naknade i izmjene zakonskih rješenja dolaze u trenutku kada se sve više govori o potrebi jače institucionalne podrške porodicama koje godinama preuzimaju najveći teret brige o članovima sa teškim invaliditetom, često bez mogućnosti zaposlenja i stabilnih prihoda.

pročitajte i ovo

BiH

Za socijalne naknade u FBiH 670 miliona KM u Budžetu za...

Vijesti

Vlada TK utvrdila iznose socijalnih prava za 2026. godinu, osigurano više...

BiH

Povećane dnevnice u Federaciji BiH

BiH

Pušteni nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima

BiH

Isplaćene naknade roditeljima njegovateljima u FBiH, visina naknade za narednu godinu...

BiH

Odobrene oktobarske jednokratne naknade za novorođenčad u Federaciji

BiH

UNICEF pozvao građane BiH na donacije tokom Ramazana: Djeca u krizama ostaju bez doma, hrane i zaštite

Vijesti

British Council raspisuje konkurs za stipendije namijenjene ženama u STEM oblastima

BiH

Novi pravilnik o medu u BiH, uvodi se obavezno navođenje država porijekla i procenata

Istaknuto

U Tuzli rasvijetljen napad na starijeg muškarca, osumnjičen mladić rođen 2004. godine

BiH

Tijesna pobjeda Karana na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]