Vlada TK utvrdila iznose socijalnih prava za 2026. godinu, osigurano više od 35 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je iznose pojedinačnih socijalnih prava za 2026. godinu. Za ove namjene u Budžetu TK planirano je više od 35 miliona konvertibilnih maraka.

Dodatna novčana pomoć zaposlenoj porodilji utvrđena je u visini razlike između prosječne plaće u Federaciji BiH iz 2021. godine, koja iznosi 996 KM, i naknade plaće određene rješenjem centra za socijalni rad, ukoliko je ta naknada manja od navedenog iznosa.

Nezaposlenim porodiljama pripada mjesečna dodatna novčana pomoć u iznosu od 431 KM, kao razlika između federalne naknade od 565 KM i prosječne plaće u Federaciji BiH iz 2021. godine.

Novčana pomoć za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti iznosi 71 KM mjesečno, koliko je utvrđeno i za lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Naknada za obrok u osnovnim školama za djecu iz porodica u stanju socijalne potrebe iznosit će 2 KM po djetetu za svaki dan redovnog prisustva nastavi. Subvencioniranje troškova boravka u predškolskim ustanovama odobrava se do visine cijene boravka, a najviše do 130 KM za cjelodnevni i do 90 KM za poludnevni boravak, izuzev perioda obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka.

Ovo pravo mogu ostvariti djeca iz porodica korisnika stalne ili privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja te djeca sa smetnjama u razvoju, ukoliko sredstva za istu namjenu ne ostvaruju po drugom osnovu.

Subvencije troškova prijevoza za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica, djecu bez roditeljskog staranja na hraniteljstvu, oboljele od teških bolesti te lica sa smetnjama u razvoju, utvrđene su u visini 100 posto troškova prijevoza.