Naknade porodiljama i druga socijalna davanja danas na računima korisnika u TK

Selma Jatić
Naknade porodiljama i druga socijalna davanja danas na računima korisnika u TK

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas, 12. februara 2026. godine, realizuje isplatu više oblika socijalnih davanja u ukupnom iznosu od 1.962.184 KM.

Najveći dio sredstava odnosi se na novčane naknade porodiljama. Za porodilje koje nisu u radnom odnosu izdvojeno je 1.901.975 KM, dok je za porodilje koje su u radnom odnosu osigurano 60.209 KM.

Pored toga, danas će biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć, kao i sredstva za pokriće troškova boravka djece u predškolskim ustanovama.

Iz Ministarstva finansija navode da se isplata vrši na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te da će sredstva biti doznačena na račune korisnika tokom dana.

Riječ je o redovnim budžetskim obavezama prema korisnicima socijalne zaštite na području Tuzlanskog kantona.

