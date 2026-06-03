Pušteni nalozi za isplatu naknada za više od 58 hiljada korisnika

Nalozi za isplatu naknada za 58.085 korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite pušteni su u realizaciju, a za ovu namjenu osigurano je devet miliona KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Isplata se odnosi na 7.761 korisnika prava civilnih žrtava rata, te 50.324 osobe s invaliditetom.

Nakon majskog povećanja naknada za osobe s invaliditetom od 11,2 posto, u julu je najavljeno novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno pet do šest posto.

Iz nadležnih institucija navode da se na ovaj način nastavlja jačanje sistema podrške osobama s invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite.