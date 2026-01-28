Za socijalne naknade u FBiH 670 miliona KM u Budžetu za 2026. godinu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je u okviru usvojenog Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu na razdjelu ovog ministarstva planirano oko 712 miliona KM. Od tog iznosa, 670 miliona KM, odnosno gotovo 94 posto, namijenjeno je direktno za različite oblike naknada i podrške građanima.

Iz Ministarstva navode da su sredstva za ključne socijalne kategorije povećavana u odnosu na prethodne godine. Tako je za naknade roditeljima njegovateljima u 2026. godini planirano 59 miliona KM, što je za 41,5 miliona KM više nego 2022. godine. Izdvajanja za civilne žrtve rata povećana su sa 23,7 miliona KM u 2022. na 31,5 miliona KM u 2026. godini.

Za naknade osobama s invaliditetom u 2026. godini planirano je 336 miliona KM, dok je u 2022. godini za ovu namjenu bilo izdvojeno 142 miliona KM. Značajan rast bilježi i dječiji dodatak, za koji je u budžetu planirano 228 miliona KM, u poređenju sa 50 miliona KM prije četiri godine. Paralelno s rastom ukupnih izdvajanja, povećavani su i pojedinačni iznosi naknada, pa je dječiji dodatak u tom periodu povećan sa 114 na 195 KM, dok su naknade za osobe s invaliditetom u najtežim kategorijama porasle sa 400 na gotovo 800 KM.

Ministarstvo ističe da se i u 2026. godini nastavlja podrška natalitetu. Treću godinu zaredom planirano je 16 miliona KM za jednokratnu pomoć novorođenoj djeci u iznosu od 1.000 KM po djetetu. U prethodne dvije godine ovom mjerom obuhvaćeno je više od 30.000 porodica u Federaciji BiH.

Dodatno, planirano je 13,3 miliona KM za razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, kroz rad centara za socijalni rad, općinskih službi te javnih i neprofitnih organizacija koje pružaju podršku djeci s invaliditetom, djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja, žrtvama nasilja, starim i iznemoglim osobama, kao i drugim ranjivim kategorijama stanovništva.

Za podršku penzionerima planirano je ukupno 2,24 miliona KM, od čega su dva miliona KM namijenjena banjskom liječenju, dok će preostala sredstva biti usmjerena na projekte zdravog i aktivnog starenja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naveo je da budžet za 2026. godinu pokazuje kontinuitet u jačanju socijalne sigurnosti i sistemskom povećanju podrške svim kategorijama o kojima Ministarstvo brine, uz paralelan rad na unapređenju normativno-pravnog okvira s ciljem poboljšanja prava i kvaliteta života korisnika.