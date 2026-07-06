Isplata za novorođene bebe i roditelje njegovatelje počinje od 10. jula

Isplata za novorođene bebe i roditelje njegovatelje počet će od 10. jula, nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu ovih naknada.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sredstva će biti na računima korisnika od 10. jula, u kantonima u kojima nema kašnjenja u provođenju potrebnih procedura.

Iz Ministarstva su naveli da su uneseni nalozi za isplatu naknada za novorođenu djecu, kao i za roditelje njegovatelje.

Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom za novorođene potvrde o isplati mogu pronaći i na svojim email adresama.