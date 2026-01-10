Sa manje od 20 godina staža penzija 390 KM, evo i ostalih iznosa

Kolika će čija penzija biti od ove godine zavsit će od godina staža prilikom odlaska u penziju, a prema novom prijedlogu izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru.

Minimalnih 700 KM, ali ne za sve

Vlada FBiH je usvojila prijedlog izmjena kojim se, između ostalog, predviđa da najniža penzija iznosi 700 KM. Međutim, važno je naglasiti da se taj iznos u punom kapacitetu odnosi na one koji u penziju idu sa 40 i više godina staža. Oni koji pravo na penziju ostvare sa manje od 40 godina staža dobijat će manji iznos, u skladu sa novim sistemom koji uvodi jasnu razliku u isplatama prema dužini radnog vijeka.

Cilj izmjena: pravednija raspodjela

Cilj izmjena, kako je obrazloženo, jeste da se postigne veća pravednost i ravnopravnost u isplatama penzija u odnosu na godine staža, što su podržala i udruženja penzionera.

Kako se određuje najniža starosna penzija?

Prema Prijedlogu zakona, najniža starosna penzija određuje se u procentu od prosječne penzije isplaćene u decembru prethodne godine, i to po sljedećim razredima staža. Za manje od 20 godina staža najmanje 60 posto prosječne penzije, za 20 do 25 godina 65 posto, za 25 do 30 godina 70 posto, za 30 do 35 godina 75 posto, za 35 do 40 godina 85 posto, dok za 40 i više godina iznosi 95 posto prosječne penzije, uz primjenu zajamčenog iznosa koji je najavljen na oko 700 KM.

Orijentacioni izračuni po godinama staža

Ako se, radi lakšeg razumijevanja, kao orijentir uzme da je prosječna penzija isplaćena krajem 2025. godine oko 650 KM, što je približan iznos prema sadašnjim podacima, to bi u praksi značilo sljedeće. Onaj ko u penziju ide sa manje od 20 godina staža mogao bi računati na oko 390 KM. Sa 20 do 25 godina staža to bi bilo oko 422 KM. Sa 25 do 30 godina staža oko 455 KM. Sa 30 do 35 godina staža oko 487 KM. Sa 35 do 40 godina staža oko 552 KM. Tek sa 40 i više godina staža primjenjivao bi se puni model koji vodi ka iznosu blizu 700 KM.

Važna napomena za buduće penzionere

Treba naglasiti da su ovo orijentacioni izračuni, jer će tačan iznos zavisiti od zvanično utvrđene prosječne penzije za decembar prethodne godine i od trenutka kada se pravo na penziju ostvaruje.

Šta slijedi?

Prijedlog zakona sada ide u parlamentarnu proceduru, gdje se očekuje rasprava i konačno usvajanje. Ako bude potvrđen u ovom obliku, već ove godine mnogi budući penzioneri sa manje od 40 godina staža mogli bi se naći u situaciji da dobiju znatno manju penziju od najavljene minimalne od 700 KM, dok će oni sa punim radnim stažom imati povoljniji položaj, što je i bila osnovna namjera izmjena.