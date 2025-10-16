Poznato koliko iznosi prosječna plata u FBiH za august

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u Federaciji BiH za august 2025. godine iznosila je 1.595 KM, što predstavlja nominalni pad od 2,0 posto, odnosno realni pad od 1,9 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na august prošle godine, prosječna neto plata je nominalno viša za 15,2 posto, a realno veća za 11,2 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Gdje su zabilježena povećanja?

Najveće povećanje plata u odnosu na juli 2025. zabilježeno je u djelatnostima umjetnosti, zabave i rekreacije (1,4%), poslovanja nekretninama (1,1%) i obrazovanja (0,6%). S druge strane, najveći pad prosječne neto plate zabilježen je u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (-8,6%), proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (-4,9%) te u finansijskoj djelatnosti i osiguranju (-4,4%).

Prosječna bruto plata po zaposlenom za august 2025. iznosila je 2.487 KM, nominalno niža za 2,1 posto, a realno za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ipak, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bruto plata je nominalno porasla za 15,2 posto, a realno za 11,2 posto.

Ovi podaci pokazuju da, iako postoji kratkoročni mjesečni pad plata, dugoročno gledano plate u FBiH bilježe značajan rast, uz jasne razlike među sektorima.