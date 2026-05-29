Federacija BiH smanjila kamatu u novom izdanju euroobveznica

Federacija Bosne i Hercegovine danas je uspješno realizovala drugo izdanje euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura, uz fiksnu kamatnu stopu od pet posto. Emisija na Londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka.

Ukupna potražnja investitora iznosila je oko 2,5 milijarde eura, što predstavlja više od tri puta veći iznos od inicijalno planiranog iznosa i svrstava ovu emisiju među najuspješnije euroobvezničke transakcije u segmentu zemalja u razvoju u 2026. godini.

Snažan interes tržišta omogućio je Federaciji BiH da tokom procesa emisije dodatno poboljša uslove finansiranja i smanji početnu indikativnu cijenu za gotovo 50 baznih poena, što predstavlja jednu od najvećih korekcija cijene zabilježenih na međunarodnom tržištu ove godine.

Posebno je značajno da je ostvarena kamatna stopa od pet posto niža u odnosu na prvo istorijsko izdanje euroobveznica iz jula 2025. godine, kada je kamata iznosila 5,50 posto. To potvrđuje jačanje povjerenja investitora u stabilnost javnih finansija i ekonomskih kretanja u Federaciji BiH.

U knjizi narudžbi evidentirano je više od 70 renomiranih institucionalnih investitora iz više od 20 zemalja svijeta, čime je dodatno potvrđen kredibilitet Federacije BiH na međunarodnom tržištu kapitala.

Ova emisija predstavlja nastavak uspješnog prisustva Federacije BiH na međunarodnim finansijskim tržištima i potvrđuje sposobnost da i u složenim globalnim okolnostima osigura konkurentne uslove finansiranja.