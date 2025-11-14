Čavalić: Izgubljeno više od 11.000 radnih mjesta

Admir Čavalić poručuje da nema oporavka na tržištu rada FBiH, pozivajući se na nove podatke Porezne uprave Federacije koji pokazuju da je 31. oktobra na evidenciji bilo 547.520 zaposlenih. To je manji broj u odnosu na početak godine, što prema njegovim riječima ovu godinu svrstava među najlošije po pitanju zaposlenosti u posljednjoj deceniji, zajedno sa pandemijskom 2020.

Čavalić napominje da se Federacija danas nalazi bliže rezultatima iz decembra 2023. nego decembra 2024. godine, što dodatno ilustruje stagnaciju. Naziva je godinom koju su, kako kaže, pojeli skakavci, naglašavajući da je izgubljeno više od 11 hiljada radnih mjesta kada se u obzir uzme i oportunitetni trošak rasta zaposlenosti iz prošle godine. Tvrdi da su upravo ti radnici prvi u redu za odlazak iz zemlje i da je to trend koji će se teško zaustaviti bez ozbiljnih promjena.

U analizi ističe da jedino Orašje i Vareš bilježe snažan rast prometa, dok ukupna slika pokazuje pad zaposlenosti, rast inflacije prema podacima Centralne banke BiH i sve izraženije nezadovoljstvo radnika, poslodavaca i potrošača. Smatra da trenutne ekonomske politike ne daju nikakav rezultat, nego naprotiv prave štetu i stvaraju destrukciju.

Podaci koje navodi jasno prikazuju kretanja u posljednje tri godine, pa tako podsjeća da je na kraju 2023. godine bilo evidentirano 544.437 zaposlenih. Do oktobra 2024. broj je porastao na 551.291, a na kraju te godine na 551.842. Međutim, krajem oktobra ove godine broj zaposlenih spao je na 547.520, što potvrđuje trend pada koji, prema njegovoj ocjeni, više nije moguće prikriti nikakvim političkim narativima.

Čavalić poručuje da tržištu rada FBiH treba ozbiljan zaokret jer podaci govore sami za sebe.