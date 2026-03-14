Više zaposlenih nego prošle godine: Objavljeni novi podaci o tržištu rada u FBiH

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za četvrti kvartal 2025. godine, koje je objavio Federalni zavod za statistiku, u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je ukupno 1.847.000 radno sposobnih stanovnika.

Od tog broja, 963.000 osoba ili 52,1 posto bilo je ekonomski aktivno, dok je 884.000 osoba ili 47,9 posto bilo izvan radne snage.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva zaposleno je bilo 843.000 osoba, što čini 45,6 posto, dok je 120.000 osoba bilo nezaposleno ili 6,5 posto.

U odnosu na treći kvartal 2025. godine broj zaposlenih povećan je za 2,2 posto, dok je broj nezaposlenih smanjen za 0,7 posto. U poređenju s četvrtim kvartalom 2024. godine broj zaposlenih veći je za 4,0 posto, dok je broj nezaposlenih manji za 1,9 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva u odnosu na treći kvartal 2025. godine povećan je za 1,8 posto, dok je u odnosu na isti period 2024. godine veći za 3,3 posto.

Stopa zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2025. godine u odnosu na treći kvartal iste godine povećana je za 0,9 procentnih poena, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine veća za 1,7 procentnih poena.

Istovremeno, stopa nezaposlenosti u odnosu na treći kvartal 2025. godine smanjena je za 0,3 procentna poena, dok je u poređenju s četvrtim kvartalom 2024. godine niža za 0,6 procentnih poena.

U strukturi aktivnog stanovništva 574.000 ili 59,6 posto čine muškarci, dok je 389.000 ili 40,4 posto žena. Kada je riječ o zaposlenim osobama, 518.000 ili 61,5 posto su muškarci, dok žene čine 325.000 zaposlenih ili 38,5 posto.

Od ukupno nezaposlenih, 56.000 ili 46,7 posto su muškarci, dok je 64.000 ili 53,3 posto žena.

U četvrtom kvartalu 2025. godine stopa aktivnosti iznosila je 52,1 posto, stopa zaposlenosti 45,6 posto, dok je stopa nezaposlenosti bila 12,5 posto.

Posmatrano prema spolu, muškarci imaju višu stopu aktivnosti koja iznosi 63,7 posto, dok je kod žena ona 41,1 posto. Slična razlika vidljiva je i kod stope zaposlenosti, koja za muškarce iznosi 57,5 posto, a za žene 34,4 posto.

Stopa nezaposlenosti kod muškaraca iznosila je 9,8 posto, dok je kod žena bila 16,4 posto.