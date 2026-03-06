Radnici iz BiH najtraženiji u Hrvatskoj, izdano više od 32.000 radnih dozvola

Radnici iz Bosne i Hercegovine i dalje su najbrojniji među stranim radnicima koji dolaze na posao u Hrvatsku, a tokom 2025. godine izdano je oko 32 hiljade radnih dozvola za državljane BiH.

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, najveći broj sezonskih radnika u Hrvatsku dolazi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, a radnici iz ove tri zemlje čine više od 56 posto svih sezonskih radnika iz trećih zemalja.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu da su radnici iz Bosne i Hercegovine posebno traženi zbog poznavanja jezika, sličnog mentaliteta i dobrih radnih navika.

„Radnici iz BiH su poželjni iz više razloga: govore hrvatski jezik, imaju sličan mentalitet, kulturu i stil života te dobre radne navike i organizaciju posla. Pokazali su se vrijednim, pouzdanim i snalažljivim, a često imaju i određene porodične veze u Hrvatskoj“, rekao je Marko Špiranović iz Odjela za tržište rada Hrvatske gospodarske komore.

Sezonsko zapošljavanje stranih radnika najizraženije je u turizmu i ugostiteljstvu, ali i u poljoprivredi i šumarstvu.

„U 2025. godini izdano je 20.083 dozvole za sezonsko zapošljavanje, što je 15,3 posto više nego 2024. godine kada su izdane 17.423 dozvole. Kada je riječ o državljanima Bosne i Hercegovine, u djelatnosti turizma i ugostiteljstva u 2025. godini izdano je 3.559 pozitivnih mišljenja, što čini 18,2 posto svih takvih mišljenja“, naveo je Špiranović.

Prema njegovim riječima, poslodavci u Hrvatskoj uglavnom su zadovoljni radnicima iz BiH, a postupak dobijanja radnih dozvola za njih je često brži jer najčešće imaju urednu dokumentaciju.

Kada je riječ o uslovima rada, poslodavci u većini slučajeva osiguravaju organiziran smještaj i najmanje jedan obrok dnevno.

Podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Hrvatskoj u decembru 2025. godine iznosila 1.494 eura, što predstavlja rast od 9,8 posto u odnosu na godinu ranije.

Prema potrebama tržišta rada u 2025. godini, među najtraženijim zanimanjima u Hrvatskoj bili su prodavači, medicinske sestre i tehničari, čistači, odgajatelji predškolske djece te konobari.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca navode da će potražnja za radnicima u turizmu i ugostiteljstvu nastaviti rasti i tokom 2026. godine.

„Prema našoj internoj anketi o radnoj snazi u turizmu, 60 posto kompanija očekuje da će im za sezonu 2026. trebati više zaposlenika, dok 40 posto procjenjuje da će im trebati isti broj radnika kao i 2025. godine. Procjena je da će sektoru turizma i ugostiteljstva trebati do 5.000 sezonskih radnika više“, navode iz HUP-a.

U međuvremenu je sektor turizma prvi put postao djelatnost s najvećim brojem izdanih radnih dozvola u Hrvatskoj. Ukupno je tokom 2025. godine u svim djelatnostima najviše zaposleno radnika iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Srbije, Nepala, Filipina, Indije i Sjeverne Makedonije, pri čemu je broj radnika iz Filipina u odnosu na 2024. godinu porastao za oko 20 posto.