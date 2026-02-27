Radnici Nove Željezare izašli pred kapiju: Traže hitne mjere Vlade FBiH

Tokom press konferencije Uprave i Sindikata Nove Željezare Zenica, ispred kompanije se okupilo nekoliko stotina radnika nezadovoljnih, kako navode, novim odgađanjem odluka Vlade Federacije BiH u vezi sa zaštitom domaće proizvodnje čelika.

Povod okupljanja je informacija da Vlada FBiH ponovo prolongira donošenje ključnih mjera, tražeći izradu „novog prijedloga mjera“ koji se odnosi na uvoz čelika i pitanje reciprociteta u regionalnoj trgovini.

Iz Uprave i Sindikata upozoravaju da proizvodnja već trpi ozbiljne posljedice, kao i stotine radnih mjesta koja su, prema njihovim tvrdnjama, direktno ugrožena.

Suvlasnik i generalni direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić izjavio je da razumije ogorčenje radnika zbog, kako je naveo, izostanka konkretnih poteza nadležnih institucija.

„Radnici su danas ispred kompanije jer su zabrinuti za svoju egzistenciju. Teško je objasniti zašto država ne čini više da zaštiti vlastitu proizvodnju“, poručio je Hamzić.

Radnici i Uprava očekuju hitno očitovanje Vlade FBiH i konkretne mjere koje bi, kako navode, spriječile daljnje pogoršanje stanja u ovoj kompaniji.