Nove rasprave o bolovanju: Da li će radnici u FBiH imati manje dana

Tema skraćivanja bolovanja radnicima ponovo je otvorena u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon tematske sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV), na kojoj su razmatrane moguće izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, posebno u dijelu koji se odnosi na regulisanje bolovanja.

Na sjednici su predstavnici Vlade FBiH, sindikata i poslodavaca razgovarali o navodnim zloupotrebama bolovanja, ali konkretna odluka o skraćivanju bolovanja još nije donesena. Umjesto toga, dogovoreno je formiranje posebne radne grupe koja će analizirati stanje i pripremiti prijedloge izmjena zakona i pravilnika.

Poslodavci traže kraći period bolovanja

Jedan od prijedloga koji je pokrenuo raspravu dolazi od Udruženja poslodavaca FBiH. Oni predlažu da se broj dana bolovanja koji plaća poslodavac smanji sa sadašnjih 42 dana na 15 dana, nakon čega bi troškove preuzeli zavodi zdravstvenog osiguranja.

Poslodavci tvrde da su troškovi bolovanja veliki i da postoje zloupotrebe sistema. Prema njihovim procjenama, prosječan radnik u Federaciji BiH godišnje provede oko 25 dana na bolovanju, što je, kako navode, znatno više nego u mnogim evropskim zemljama.

Sindikati upozoravaju na moguće posljedice

S druge strane, sindikati upozoravaju da bi eventualno skraćivanje perioda bolovanja moglo negativno utjecati na radnike, posebno u sektorima gdje su česte povrede na radu i profesionalne bolesti.

Prema njihovim procjenama, u praksi bi se moglo dogoditi da radnici budu vraćani na posao prije potpunog oporavka, kako bi se smanjili troškovi zdravstvenog sistema.

Formirana radna grupa za izmjene zakona

Na sjednici ESV-a zaključeno je da se formira radna grupa koja će detaljno analizirati prijedloge i pripremiti izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju. U njenom sastavu biće predstavnici Vlade Federacije BiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Udruženja poslodavaca FBiH, kao i nezavisni eksperti iz oblasti zdravstva.

Radna grupa ima rok od 45 dana da pripremi prijedlog izmjena i dostavi ga Ekonomsko-socijalnom vijeću, nakon čega bi se o dokumentu ponovo raspravljalo na narednoj sjednici ovog tijela.

Predsjednik ESV-a Safudin Čengić istakao je da cilj rasprave nije uskraćivanje prava bolesnim radnicima, već pronalaženje rješenja koja će spriječiti zloupotrebe bolovanja, ali istovremeno zaštititi one koji su zaista bolesni.

Ukoliko radna grupa pripremi prijedlog izmjena, on bi mogao biti upućen u dalju proceduru i eventualno završiti pred Parlamentom Federacije BiH.