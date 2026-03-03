U Sarajevu je održana tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj su socijalni partneri raspravljali o zloupotrebama bolovanja i najavili izmjene zakonskih rješenja u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Predsjednik ESV-a Safudin Čengić izjavio je nakon sjednice da bi prijedlog novog teksta Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH trebao biti pripremljen u narednih 60 dana, nakon čega će biti upućen Vladi Federacije BiH. Istakao je da je rasprava protekla u tonu koji je uvažavao stavove sva tri socijalna partnera te naglasio da niko ne dovodi u pitanje pravo radnika na bolovanje kada za to postoji stvarna zdravstvena potreba.

Neposredno prije početka sjednice reagovala je Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine, koja je osudila, kako su naveli, pokušaje skraćivanja bolovanja na teret poslodavca. Čengić je poručio da radnicima koji su zaista bolesni neće biti ograničavan broj dana odsustva te da će moći ostvariti svoja prava u skladu sa zakonom.

Ukazao je, međutim, na prisutne zloupotrebe instituta bolovanja, navodeći da se problem javlja i u institucijama i u zdravstvenom sistemu, ali i među pojedincima. Prema njegovim riječima, postoji saglasnost da je potrebno pristupiti izmjenama zakona i pratećih pravilnika, te da će nakon usvajanja novih rješenja njihova primjena biti obavezujuća.

Dogovoreno je da predstavnici ESV-a, Vlade FBiH i sindikata u naredna dva mjeseca usaglase tekst zakona i pravilnika kroz radnu grupu.

Govoreći o podacima iz vlastite kompanije, Čengić je naveo da je u protekle četiri godine 48 posto zaposlenih koristilo bolovanje, pojašnjavajući da su u taj procenat uračunata sva odsustva, bez obzira na njihovo trajanje. Iako nema zvanične zbirne podatke na nivou Federacije, tvrdi da su, prema nezvaničnim informacijama u koje je imao uvid, brojke korištenja bolovanja gotovo jednake u javnom i privatnom sektoru.