ESV danas o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Današnja tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH posvećena je izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, s posebnim fokusom na pravila i troškove bolovanja, što predstavlja jedno od najaktuelnijih pitanja u socijalno-ekonomskoj raspravi u ovom entitetu.

Glavna tema rasprave odnosi se na prijedloge izmjena postojećeg modela finansiranja bolovanja radnika u Federaciji BiH, među kojima je najviše pažnje izazvao zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH da se broj dana bolovanja koje poslodavac snosi značajno skrati sa dosadašnjih 42 dana na svega 15, nakon čega bi ostatak troškova preuzela institucija zdravstvenog osiguranja, u skladu s prijedlozima iz ranijih javnih debata o reformi prava na bolovanje i obavezama poslodavaca.

Predstavnici poslodavaca ističu da je trenutna obaveza poslodavca da plaća bolovanje radnika 42 dana u potpunosti preteško opterećenje za privredu, naročito u kontekstu činjenice da je prosječan broj dana bolovanja u zemljama Evropske unije znatno manji.

S druge strane, sindikalne organizacije, uključujući Savez samostalnih sindikata BiH, jasno su poručile da neće podržati skraćenje obaveznog broja dana bolovanja na teret poslodavca ispod sadašnjeg zakonskog okvira te takav prijedlog smatraju ugrožavanjem prava radnika, posebno onih sa ozbiljnijim zdravstvenim problemima.

Današnja sjednica prilika je da ključni socijalni partneri – predstavnici poslodavaca, sindikata i relevantnih institucija – detaljnije razmotre prijedloge izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i eventualne modele kompromisa koji bi omogućili veće usklađivanje prava radnika i tereta koji snose poslodavci, ali i dalje ostaje pitanje da li će doći do dogovora o novom modelu finansiranja bolovanja ili će neslaganja dodatno obilježiti socijalni dijalog u Federaciji BiH.