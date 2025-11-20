Vlada TK traži pravednije bolovanje za obrtnike: Podrška izmjenama zakona

Ali Huremović

Vlada Tuzlanskog kantona dala je podršku inicijativi za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, s ciljem poboljšanja položaja obrtnika i samozaposlenih osoba tokom bolovanja.

Prema važećem zakonu, obrtnici sami snose trošak doprinosa i naknade plaće za prvih 42 dana bolovanja, dok pravo na naknadu iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja stiču tek nakon isteka tog perioda. Vlada TK upozorava da je takvo finansijsko opterećenje preveliko i teško održivo za ovu kategoriju osiguranika, te može dovesti do gašenja obrta i gubitka samostalnih djelatnosti.

Predložene izmjene imale bi za cilj pravedniju raspodjelu tereta i uključivanje Zavoda zdravstvenog osiguranja u pokrivanje naknada i za kraća bolovanja, što bi povećalo socijalnu sigurnost obrtnika i stabilnost njihovog poslovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona izrazila je spremnost da pruži stručnu podršku i učestvuje u konsultacijama pri izradi zakonskih izmjena, u okviru svojih nadležnosti, saopćeno je iz te institucije.

