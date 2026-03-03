Poruka sindikata: Prebacivanje troškova bolovanja na fondove ne rješava nedostatak radne snage

Sjednica ESV-a danas u fokus stavlja raspravu o izmjenama koje se tiču bolovanja, a Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine upozorava da se ponovo pokušava skratiti period bolovanja na teret poslodavca, koji trenutno iznosi 42 dana.

U saopćenju sindikata navodi se da posebno zabrinjava retorika kojom se radnike nastoji prikazati kao one koji zloupotrebljavaju bolovanje, uz poruku da je takav pristup neosnovan i nepravedan prema ljudima koji, kako ističu, svojim radom nose i privredu i javne sisteme.

Koordinacija slobodnih sindikata smatra da dio poslodavaca ovim inicijativama pokušava prebaciti zakonske obaveze na državu, odnosno na zdravstvene fondove, čime bi se dodatno opteretili već opterećeni javni sistemi, a poslodavci rasteretili troškova. U sindikatima naglašavaju da se time ne stvara nova radna snaga, jer radnik koji je bolestan ili povrijeđen nije „dostupan” bez obzira na to ko snosi naknadu, te da se suštinski problemi organizacije rada i planiranja kadrova ne mogu riješiti prebacivanjem računa na fondove.

Kako se danas održava sjednica ESV-a, očekuje se da će argumenti poslodavaca i sindikata ponovo biti suprotstavljeni. Predstavnici poslodavaca već duže ukazuju da je obaveza isplate bolovanja 42 dana prevelik teret za privredu, uz prijedloge da se taj period skrati, u javnosti se najčešće spominje opcija smanjenja na 15 dana.

Sindikati, s druge strane, poručuju da se radnici ne smiju stigmatizirati i da se fokus treba vratiti na sigurnost i dostojanstvene uslove rada, dosljedno poštivanje propisa o zaštiti na radu, adekvatnu zaštitnu opremu, organizaciju rada koja ne ugrožava zdravlje zaposlenih, poštivanje osmosatnog radnog vremena i prava na dnevni, sedmični i godišnji odmor.