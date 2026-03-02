Sutra će biti održana tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH posvećena izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, sa posebnim fokusom na pravila i troškove bolovanja, što je jedno od najaktuelnijih pitanja u socijalno-ekonomskoj raspravi u ovom entitetu.

Centrala teme sjednice jesu prijedlozi izmjena koje bi preispitale dosadašnji model finansiranja bolovanja radnika u Federaciji BiH, među kojima je najviše pažnje izazvao zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH da se broj dana bolovanja koje poslodavac snosi značajno skrati sa postojećih 42 dana na svega 15, dok bi ostatak troška preuzela institucija zdravstvenog osiguranja, u skladu sa prijedlozima koji su ranije iskazani u javnim debatama o reformi prava na bolovanje i poslodavaca u FBiH

Poslodavci u Federaciji BiH, uoči današnje tematske sjednice ESV-a, istakli su da je trenutno propisana obaveza poslodavca da plaća bolovanje radnika 42 dana u potpunosti, a nakon toga imaju pravo na refundaciju preko zdravstvenog osiguranja, ali smatraju da je takvo rješenje preteško opterećenje za privredu, osobito u kontekstu prosjeka bolovanja radnika koji je znatno duži nego u zemljama Evropske unije, gdje prosjek iznosi znatno manje dana, što je naveo i predsjedavajući Vijeća u ranijim najavama rasprave

S druge strane predstavnici sindikata, uključujući Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, jasno su poručili da neće pristajati na skraćenje bolovanja na trošak poslodavca ispod sadašnjeg zakonskog okvira i da takav prijedlog smatraju ugrožavanjem prava radnika, posebno onih s težim zdravstvenim problemima, te da su spremni argumentirano braniti dosadašnja rješenja i prava u zakonodavstvu o zdravstvenom osiguranju

Tematska sjednica ESV-a danas je prilika da ključni socijalni partneri, predstavnici poslodavaca, sindikata i relevantnih institucija, detaljnije razmotre prijedloge izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i eventualne modele kompromisa koji bi mogli omogućiti veće usklađivanje prava radnika i tereta koji snose poslodavci. Dok se rasprava vodi, ostaje pitanje da li će doći do dogovora o novom modelu finansiranja bolovanja ili će neslaganja dodatno obilježiti socijalni dijalog u Federaciji BiH.