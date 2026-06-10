Objavljen javni poziv za projekte iz oblasti saobraćaja u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture.

Poziv je objavljen 9. juna 2026. godine na zvaničnoj web stranici Vlade TK i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, a namijenjen je neprofitnim organizacijama koje mogu prijaviti po jedan projekat.

Sredstva iz budžeta bit će usmjerena na projekte koji doprinose unapređenju kontrole tehničke ispravnosti vozila, edukaciji djece o saobraćajnoj kulturi i propisima, te edukaciji vozača o zaštiti okoliša i smanjenju emisije izduvnih gasova.

Podrška se odnosi i na projekte promocije i organizacije biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje sigurnosti saobraćaja, unapređenje usluge prijevoza putnika, kao i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu iznosi 4.000 KM.

Rok za prijavu projekata je 15 dana od dana objave javnog poziva.

JAVNI POZIV PRONAĐITE OVDJE