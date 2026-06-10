Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima

Visoki kazneni sud Hrvatske potvrdio je odluku Županijskog suda u Osijeku prema kojoj je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog nad srpskim civilima u Osijeku tokom 1991. godine.

Kako je Glavaš već ranije izdržao dvije trećine izrečene kazne, postoji mogućnost da preostali dio zatvorske kazne neće morati služiti.

U istom predmetu pravosnažno su osuđeni i nekadašnja zapovjednica posebne diverzantsko-izviđačke jedinice Operativne zone Osijek Gordana Getoš Magdić, kojoj je izrečena kazna od četiri godine zatvora, te pripadnici te jedinice Dino Kontić i Zdravko Dragić, koji su osuđeni na po tri godine zatvora.

Postupak se odnosi na ratne zločine počinjene nad civilima u Osijeku tokom jeseni i zime 1991. godine. Slučaj poznat kao „Selotejp“ dobio je naziv zbog načina na koji su žrtvama prije ubistava bile vezane ruke ljepljivom trakom. Kasnije je spojen sa slučajem „Garaža“, pa je Glavašu suđeno objedinjeno za oba predmeta. U okviru predmeta „Garaža“ zabilježen je i slučaj teškog zlostavljanja jednog muškarca koji je bio prisiljen da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora.

Branimir Glavaš bio je među osnivačima HDZ-a 1989. godine, a posljednju funkciju na državnom nivou obavljao je kao zastupnik u Hrvatskom saboru do 2020. godine.