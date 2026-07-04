Zlatko Dalić pred odlaskom s klupe Hrvatske? Slaven Bilić glavni kandidat za nasljednika

Zlatko Dalić mogao bi uskoro napustiti mjesto selektora hrvatske nogometne reprezentacije nakon što je, prema navodima hrvatskih medija, prihvatio izuzetno unosnu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Navodi se da bi Dalić trebao preuzeti reprezentaciju UAE, a ponuđen mu je ugovor vrijedan oko pet miliona eura po sezoni. Očekuje se da će odluka biti ozvaničena u narednom periodu.

U Hrvatskom nogometnom savezu već razmatraju moguće nasljednike, a kao prvi favorit za selektorsku poziciju spominje se Slaven Bilić.

Bilić je hrvatsku reprezentaciju vodio od 2006. do 2012. godine i jedan je od najiskusnijih hrvatskih trenera. Prema pisanju medija, upravo on ima najveće šanse da preuzme reprezentaciju ukoliko Dalić definitivno napusti klupu.

Osim Bilića, među imenima koja se spominju za budućeg selektora nalazi se i Ivica Olić, koji se smatra jednim od kandidata za vođenje reprezentacije u narednim godinama.