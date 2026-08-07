Zlatko Dalić vraća se u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje bi trebao preuzeti tamošnju fudbalsku reprezentaciju. Prema informacijama hrvatskih medija, godišnje bi trebao zarađivati oko pet miliona eura, bez bonusa, što bi ga učinilo najplaćenijim hrvatskim trenerom u historiji.

Dalić tako preuzima reprezentaciju koja se trenutno nalazi na 68. mjestu FIFA rang-liste i koja ima jasan cilj, plasman na Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati na najvećem svjetskom fudbalskom takmičenju nastupili su samo jednom, 1990. godine.

Emirati su bili blizu plasmana i na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali ih je u završnoj fazi azijskih kvalifikacija zaustavio Irak.

Zlatko Dalić preuzima reprezentaciju sastavljenu od igrača iz domaće lige

Svi reprezentativci Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno nastupaju u domaćem prvenstvu, a među njima je i veći broj naturalizovanih fudbalera, posebno onih porijeklom iz Brazila.

Među poznatijim imenima su Bruno Oliveira i Caio Lucas, kao i Argentinac Nicolas Gimenez. Upravo je Gimenez, koji nastupa za Al Wasl, trenutno najvrjedniji reprezentativac Emirata, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 4,3 miliona eura.

U reprezentaciji se nalazi i Saša Ivković, fudbaler s prostora bivše Jugoslavije koji je prošle godine dobio državljanstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata i postao njihov reprezentativac.

Za Zlatka Dalića ovo neće biti potpuno nepoznata sredina. U Emiratima je ranije vodio Al Ain, pa dobro poznaje tamošnji fudbal i okolnosti u kojima će raditi.

Prvi veliki izazov s novom reprezentacijom očekuje ga na AFC Azijskom kupu, gdje će Emirati u grupnoj fazi igrati protiv Vijetnama, Jemena i Južne Koreje.